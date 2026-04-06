هل إدارة الجامعه الاردنيه تنجز فعلا ؟

أ.د. مصطفى عيروط

سؤال اسمعه يوميا من خلال لقاءاتي خاصة بعد حوادث مؤسفه لطلبة طب في مستشفى الجامعه الاردنيه والتي انظر اليها كمهني اعلامي وأكاديمي من زاوية عدم التوسع في الأسباب ونتائجه وان نركز على النقد البناء دون جلد الذات و القدره على إعاقة اي أسباب تؤثر على استقطاب الطلبه من الخارج والاعتماد على الذات في ظل أزمات وتحديات الإقليم فالجامعه الاردنيه اليوم مدينه جامعيه اردنيه يتواجد فيها أكثر من ستين الف يوميا من طلبه وأعضاء هيئة تدريس وإداريين وزوار واغلبيتهم يسمعون ويشاهدون على الواقع مثلي العمل في تغيير جذري في إعادة تأهيل شوارع الجامعه بدءا من برج الساعه ليشمل حوالي 50الف متر في تنظيم جديد بالوان وكراسي جديده لإيجاد أجواء مريحه لأسرة الجامعه ولكل زائر ومثلي أخذ أحفاده وتم التصوير معهم حول برج الساعه وقريبا منه مطعم الجامعه الذي اكل منه ولا ينساه كل طالب حاليا وكل خريج والذين تجاوز عددهم مئات الآلاف في العالم والان كل كلية في الجامعه الاردنيه ستكون لها حديقه حولها او قريبه منها مجهزة بمقاعد ومظلات والورود والأشجار وامس قمت بجولتي المعتاده منذ أن كنت طالبا فيها في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وورش العمل ظاهره للجميع دون كلل وتجولت في القاعات كثيرا فتم إعادة تأهيل حوالي 500قاعه بمقاعد مريحه وبرادي وأماكن شحن الهواتف وتجولت في أكثر من مدرج والتي اعيد تأهيل حوالي 20مدرجا بكل شىء مريح وعلمت بأنه تم تأهيل القاعات والمدرجات بحوالي 120مليون دينار من موازنة الجامعه الاردنيه وكانت الملاحظات التي اسمعها لماذا التصنيفات اولا دون تطوير القاعات والبنى التحتية والمرافق? فالان انتهى تأهيل القاعات والمدرجات بما فيها قاعات مستشفى الجامعه الاردنيه ومدرجه وتم إعادة تأهيل المرافق الصحيه بما لا يقل عن 70٪منها والتي سيتم الانتهاء من البقيه قريبا وأصبحت كما يقال(خمسة نجوم) بتكلفة حوالي ١٨مليون دينار من موازنة الجامعه والأهم حتى لا يحدث فيها كما كانت في زمننا عام ١٩٧٥ فسيتم إدارتها بشركه تشرف وتتابع المرافق الصحيه وكانت فاتورة الكهرباء للجامعه الاردنيه عاليه جدا فتم اكمال مشروع الطاقه المتجدده لتغطية الجامعه بحاجتها من الكهرباء بتكلفة حوالي ١٨مليون دينار جزء منه قرضا بفائده بسيطه لا تتجاوز ٢٪

وامام العمل اليومي في تطوير البنى التحتية والمرافق والقاعات والمدرجات التي يتابعها رئيس الجامعه يوميا وميدانيا والتي تميزت بالسرعه والدقه فتم مراجعه كامله الخطط الدراسيه وإدخال المواد التي تؤهل الطلبه للعمل فورا بعد التخرج لتبقى نسبة عاليه للخريجين الذين يعملون بعد تخرجهم فورا وتم رقمنة محتوى كل مادة تدرس في الجامعه الاردنيه وتم انشاء كلية تقنيه ستباشر في قبول الطلبه على مستوى الدبلوم قريبا خاصة من طلبة خريجي المسار المهني ( البيتك)

وأمام هذا التطوير في الجامعه الاردنيه فسيكون في الجامعه الاردنيه جيل جديد من خريجي جامعات تصنف من اول ٥٠٠جامعه عالميا حيث تم تعيين حوالي ٣٢٠ وتم إيفاد ١٤٠ وتجري مقابلات لتعيين ٦٠

وامام العمل والانجازات على الواقع فالجامعه الاردنيه اليوم بلا مديونية بل تم زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس ضمن الإمكانات الحاليه عشرين دينارا شهريا والإداريين بعضهم ١٥دينارا واخرين عشرة دنانير

فالجامعه الاردنيه اليوم تدار بعقلية العمل والانجاز والكفاءة والتخطيط لسنوات قادمه وما يجري فيها من تخطيط وتطوير البنى التحتية والمرافق والقاعات والبرامج والبعثات والتعيينات سيستمر لخمسين سنه قادمه لأننا جلسنا على مقاعد خشبيه عام ١٩٧٥والجيل الحالي والقادم سيرى قاعات مختلفه ومرافق مختلفه وخدمات مختلفه ووجوه جديده من أعضاء هيئة التدريس والإداريين ومن يزور الجامعه الاردنيه سيرى ما قلته

شكرا للعقول النظيفه والقلوب الصافيه النقيه المخلصه النزيهه التي تدير الجامعة الاردنيه برئاسة معالي الأستاذ الدكتور نذير عبيدات الذي يتابع ويشرف بدقه متناهيه على تطوير وتحديث الجامعه الاردنيه التي أصبحت من اول ٥٠٠جامعه عالميا وهذا التطوير سيجعلها أن شاء الله من أول مائة جامعه عالميا وهي تتربع على الاولى محليا فهي متقدمه عالميا أيضا في البحث العلمي وتدعم البحث العلمي والعلاقات المتميزه مع المجتمع وطنيا وعالميا وأصبح اسمها محفورا في كل منزل

انا خريج الجامعه الاردنيه والشجره المثمرة قد ترمى بحجاره عمدا من حاقد وحاسد ولكنها كالأردن لأنها منه قافلة قويه كجبل ما يهزة ريح ويبقى نشيدها راسخ

المُنى عِندَنا ثَوبُها أخضَرُ

باسمِ أردُنِنا اسمُها يَكبُرُ

فَهي رايَـتُهُ وعـــبـاءَتُــــهُ

وهي شمسُ غدٍ وبِـــشـارَتُـــهُ

وَهي عيدُ العُلى ونشيدُ الإباء

ولِمِــحرابِـها يَنتَمي الأوفياء

المُنى عِندَنا ثَوبُها أخضَرُ

باسمِ أردُنِنـا اسمُها يَكبُرُ

حَولَ راياتِها كُلُنا نَلتَقي

لِنَمُرَّ إلى غَدِنا المُشرِقِ

حمى الله الاردن قيادةو وطنا وشعبا وجيشا عربيا مصطفويا وأجهزة امنيه بقيادة قائدنا جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم حماه الله وحمى الله سمو الأمير الحسين ولي العهد الأمين.