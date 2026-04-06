بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

من جديد.. ترامب يحدد الساعة والدقيقة لتفجير كل شيء في إيران

ساعتين ago
وطنا اليوم:نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موعد تنفيذ تهديده بتدمير وتفجير كل شيء في إيران وكتب عبر منصة “تروث سوشال”: الثلاثاء الساعة 08:00 مساء بتوقيت الساحل الشرقي.
وفي وقت سابق قال مسؤول في البيت الأبيض إن الموعد النهائي الجديد الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق مع إيران أصبح مساء يوم الثلاثاء المقبل.
وصرح المسؤول الأمريكي لـ”Ms Now”: “أؤكد أن الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء بتوقيت واشنطن هو الموعد النهائي الجديد الذي حدده الرئيس للتوصل إلى اتفاق مع إيران”.
وعلى صعيد متصل، قال الرئيس ترامب لموقع “أكسيوس” إن هناك اتفاقا محتملا مع إيران بحلول مساء الثلاثاء وإلا “سأفجر كل شيء.”
وادعى ترامب في مقابلة الموقع الأمريكي أن الولايات المتحدة “في مفاوضات عميقة” مع إيران وأنه يمكن التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء مهلة الثلاثاء التي حددها.
وأضاف: “هناك فرصة جيدة، ولكن إذا لم يبرموا صفقة، فسأفجر كل شيء هناك”.
من جهتها، اتهمت طهران ترامب بالتخطيط لارتكاب جرائم حرب وهددت بالرد بهجمات مماثلة ضد البنية التحتية في إسرائيل ودول الخليج.
وعند سؤال موقع “أكسيوس” عمّا إذا كان يخشى إيذاء مدنيين إيرانيين أبرياء، قال ترامب إنه يعتقد أن المدنيين الذين يعارضون حكومتهم سيدعمون مثل هذه الضربات لإضعاف النظام.
وأردف ترامب: “إنهم يعيشون في خوف. إنهم خائفون من أن نغادر في منتصف الحرب، لكننا لن نغادر”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
