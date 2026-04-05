برنامج أردننا جنة.. مسارات جديدة وشمول لأبناء قطاع غزة مع سعي للوصول لنحو 220 ألف مستفيد

وطنا اليوم:في إطار دعم وتنشيط القطاع السِّياحي والسياحة الدَّاخلية، قرَّر مجلس الوزراء تمديد الإعفاء من رسوم دخول المواقع الأثرية لبرنامج “أردنُّنا جنَّة”، إلى جانب الاستمرار في تغطية تكاليف الرحلات حتى تاريخ 31 كانون الأول 2026م؛ وبما يسهم في دعم وتمكين المجتمعات المحلية، وتحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة فيها.

ويهدف البرنامج إلى تنشيط السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنين على ارتياد الوجهات السياحيَّة الوطنيَّة في مختلف محافظات المملكة، من خلال تقديم تجارب ومنتجات سياحية متنوِّعة بأسعار مدعومة تناسب الجميع.

ويُنفَّذ البرنامج بالشراكة مع المكاتب السياحية، والأدلاء السياحيين، والفنادق، والمخيمات، وقطاع النقل السياحي، بما يسهم في استدامة عمل القطاع السياحي وتعزيز جاهزيته خصوصاً في ظلِّ الظروف الإقليمية الراهنة.

ويتضمن البرنامج تنظيم فعاليات شهرية في جميع المحافظات، تشمل أنشطة ثقافية وبازارات ومنتجات محلية، بهدف تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، كما يوفر البرنامج النقل المجاني بحافلات حديثة، وأدلَّاء سياحيين مرافقين، ووجبات طعام، بما يضمن رحلة منظمة للمشاركين.

ويهدف البرنامج خلال العام الحالي للوصول إلى قرابة 220 ألف مستفيد، والتي ستشمل لأول مرَّة طلبة الجامعات العرب والأجانب الدارسين في المملكة، وأبناء قطاع غزة المقيمين، وأبناء الأردنيات، وأزواجهنّ، مع التركيز على زيادة الرحلات إلى الوجهات الأقل زيارة ودعم المناطق الأكثر تضرراً بسبب تداعيات الظُّروف الإقليميَّة، خصوصا المواقع الأثريَّة في إقليم البترا التَّنموي السِّياحي.

كما يسعى البرنامج إلى توسيع مشاركة المشاريع المحلية لتتجاوز 400 مشروع، بما يشمل المطاعم والفنادق والتجارب السياحية، دعماً للأنشطة الاقتصاديَّة المحليَّة.

وقد تمَّ لهذه الغاية تعزيز البرنامج بأكثر من 60 مساراً سياحيَّاً تغطي مختلف مناطق المملكة.

وسيتيح البرنامج هذا العام، ولأوَّل مرَّة، إمكانية الحجز المباشر والمشاركة باستخدام مركبته الخاصَّة ضمن تجارب سياحية مدعومة عبر المنصة الإلكترونيَّة الخاصَّة به.