العيسوي: أبواب الديوان الملكي ستبقى مفتوحة أمام الأردنيين تنفيذاً للتوجيهات الملكية

وطنا اليوم – استقبل رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، في الديوان الملكي الهاشمي، وفداً من أبناء عشيرة البطوش من منطقة الطيبة في محافظة الكرك، حيث جرى مناقشة عدد من القضايا والاحتياجات الخدمية التي تهم أبناء المنطقة.

وفي مستهل اللقاء، رحب العيسوي بالوفد، مؤكداً أن أبواب الديوان الملكي الهاشمي ستبقى، كما أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني، مفتوحة أمام جميع الأردنيين، بما يعكس حرص جلالته على متابعة شؤون المواطنين، والوقوف على احتياجاتهم وتطلعاتهم، والعمل على تلبية الممكن منها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن المصالح الوطنية العليا، إلى جانب مصالح المواطنين، تحظى بأولوية لدى جلالة الملك، وبمتابعة مباشرة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بما يخدم مسيرة التنمية.

من جهتهم، عبّر أعضاء الوفد عن فخرهم واعتزازهم بالقيادة الهاشمية، وعلى رأسها جلالة الملك وسمو ولي العهد، مؤكدين أن الديوان الملكي الهاشمي يمثل بيتاً جامعاً للأردنيين، وركيزة للتواصل المباشر مع القيادة.

وأشاروا إلى أن جلالة الملك وسمو ولي العهد يشكلان سنداً للوطن والمواطن، من خلال نهج معتدل يوازن بين الثوابت الوطنية ومتطلبات المرحلة، مؤكدين أن ولاءهم وانتماءهم للوطن والقيادة الهاشمية راسخ لا يتزعزع، وأنهم على استعداد لبذل الغالي والنفيس في سبيل الأردن.

واستعرضوا خلال اللقاء جملة من القضايا الخدمية التي تهم أبناء منطقة الطيبة، إلى جانب طرح عدد من الأفكار التي من شأنها تعزيز الاستفادة من الميزة التنافسية للمنطقة، لا سيما في مجالات إنشاء السدود والحفائر المائية، بما يسهم في دعم الثروة النباتية والحيوانية، خاصة في ظل اعتماد عدد كبير من أبناء المنطقة على هذا القطاع.

كما أشاروا إلى أهمية تعزيز دور الشركات الكبرى القريبة من المنطقة في مجال المسؤولية المجتمعية، بما يسهم في دعم المجتمعات المحلية، إضافة إلى مطالب تتعلق بتحسين البنية التحتية، في المنطقة، التي تشكل ما يقارب ثلث مساحة لواء المزار.

وفي ختام اللقاء، أكد العيسوي أن الديوان الملكي الهاشمي سيواصل دوره في متابعة قضايا المواطنين من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق المصلحة العامة وتلبية الاحتياجات التنموية في مختلف مناطق المملكة.