الخارجية: ضرورة محاسبة المسؤولين عن إساءات للأردن خلال تجمع بدمشق

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الإساءات للأردن خلال تجمّع شهدته العاصمة السورية دمشق، وأكّدت ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الإساءات.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إنّ الوزارة تلقّت تأكيداتٍ من وزارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة أنّ الحكومة السورية ترفض وتستنكر بالمطلق أيّ إساءةٍ للمملكة الأردنية الهاشمية، وأنّها ستتّخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أفراد محدودين أساؤوا للأردن في خرقٍ للقانون ومحاولةٍ بائسةٍ للإساءة للعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين.