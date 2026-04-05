الخارجية: ضرورة محاسبة المسؤولين عن إساءات للأردن خلال تجمع بدمشق

5 أبريل 2026
وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الإساءات للأردن خلال تجمّع شهدته العاصمة السورية دمشق، وأكّدت ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الإساءات.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إنّ الوزارة تلقّت تأكيداتٍ من وزارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة أنّ الحكومة السورية ترفض وتستنكر بالمطلق أيّ إساءةٍ للمملكة الأردنية الهاشمية، وأنّها ستتّخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أفراد محدودين أساؤوا للأردن في خرقٍ للقانون ومحاولةٍ بائسةٍ للإساءة للعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين.


24 ساعة
23:01

قانون التربية.. وأي فرصة ذهبية أضاعوا !!

22:54

الطريق للمنصب عن طريق جبهة العمل ،،،

22:41

رفقاً بشركاتنا الوطنية .. “الفوسفات” عندما ترمى الشجرة المثمرة..

22:17

للثقافة نكتب…

21:03

أبواقٌ بلا جذور: صراخ الخارج وارتجاف الداخل أمام صلابة الأردن

20:53

الحنيطي يعد بإغلاق ملف ديون الفيصلي

20:25

الرئيس السوري يستقبل زيلينسكي في قصر الشعب

20:20

الصوامع : خصومات 40% على التخزين لتحفيز استيراد الحبوب والمواد التموينية

20:14

برنامج أردننا جنة.. مسارات جديدة وشمول لأبناء قطاع غزة مع سعي للوصول لنحو 220 ألف مستفيد

20:06

العيسوي: أبواب الديوان الملكي ستبقى مفتوحة أمام الأردنيين تنفيذاً للتوجيهات الملكية

20:03

فصائل غزة تتوقع هجمات كثيفة بعد طلبها تعديل خطة نزع السلاح

19:48

منصة رقمية لربط وزارة الاستثمار بالمناطق التنموية

وفيات
وفيات الأحد 5-4-2026وفيات الجمعة 3 – 4 – 2026جامعة البترا تنعى والدة نائب رئيس مجلس الأمناء معالي الأستاذ الدكتور رضا شبلي الخوالدةوفيات الخميس 2-4-2026وفيات الاربعاء 1-4-2026