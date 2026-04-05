الجيش: اعتراض صاروخين ومسيرتين استهدفت الأراضي الأردنية خلال ال 24 ساعة الماضية

وطنا اليوم:أعلنت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، اليوم الأحد، عن استهداف إيران لأراضي المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت مديرية الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية، إن سلاح الجو الملكي اعترض صاروخين إيرانيين ومسيرتين كانت موجهة لمواقع داخل أراضي المملكة، وقام بإسقاطها بكل كفاءة.

من جانبه أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الوحدات المعنية تعاملت خلال ال 24 ساعة الماضية مع 18 بلاغا لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات.

وأشار الناطق الإعلامي إلى عدم وقوع أية إصابات جراء تلك الحوادث، فيما وقعت أضرار مادية.

وجدد الناطق الإعلامي التحذير من التجمهر أو الاقتراب أو العبث بأي جسم غريب أو شظايا لخطورتها، مؤكدا ضرورة الالتزام بالنصائح والتعليمات التي تم نشرها من خلال الجهات الرسمية.

ودعا الجميع إلى ضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية عند مشاهدة أي جسم مشبوه عبر رقم الطوارئ 911، مشددا على أهمية الالتزام بالتعليمات والاعتماد على المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة