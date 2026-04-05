اتفاقية تعاون لبناء قدرات “المهندسين الزراعيين” في تربية النحل

5 أبريل 2026
وطنا اليوم – وقّع نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة ورئيس الاتحاد النوعي لمربي النحل الأردنيين المهندس معاذ كظم اتفاقية تعاون بهدف تطوير قدرات المهندسين الزراعيين في مجالي تربية النحل وإنتاج العسل

وتهدف الاتفاقية إلى إدراج قطاع النحل ضمن البرامج التدريبية المعتمدة في النقابة، والعمل على تنفيذ برامج عملية متخصصة تسهم في بناء قدرات المهندسين الزراعيين، ورفع مستوى الوعي بدور النحل الحيوي في دعم الإنتاج الزراعي والحفاظ على التوازن البيئي.

كما تتضمن الاتفاقية تطوير مهارات المهندسين الزراعيين في استخدام التقنيات الحديثة في إدارة المناحل وإنتاج منتجات النحل، وتهيئتهم للدخول إلى سوق العمل أو تعزيز مشاريعهم الإنتاجية القائمة، بما ينعكس إيجاباً على القطاع الزراعي.

وتشمل مجالات التعاون إطلاق مبادرات توعوية للتعريف بأهمية النحل، إضافة إلى العمل على تطوير أدوات تسويقية مشتركة تسهم في دعم انتشار منتجات النحل الأردنية وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأكد الطرفان أن هذه الشراكة تمثل خطوة عملية نحو تمكين الكفاءات الزراعية، والاستثمار في قطاع واعد يشهد نمواً متزايداً، لما له من أثر مباشر في تحقيق الاستدامة الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.


