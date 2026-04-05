5 أبريل 2026
المهندسين الزراعيين” تبدأ تحضيراتها لتنظيم النسخة الثالثة من “معرض بترا للثروة الحيوانية”

وطنا اليوم – عقدت اللجنة التحضيرية لمعرض بترا للثروة الحيوانية في نقابة المهندسين الزراعيين اجتماعها الأول برئاسة نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة وبحضور اعضائها من القطاعين العام والخاص، حيث جرى خلال الاجتماع بحث المواضيع المدرجة على اجندة الاجتماع وتتضمن موعد إقامة المعرض والمكان المقترح لتنظيمه، إلى جانب مناقشة الخطوات الأولية اللازمة لانطلاق التحضيرات.

وأكد أبو نقطة أن النقابة ستباشر باتخاذ الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات الرسمية لتنظيم النسخة الثالثة من المعرض، والمقرر إقامتها خلال شهر نيسان من عام 2027، استكمالا للنجاحات التي حققتها النسخ السابقة.

وأشار إلى أن المعرض يشكل منصة متخصصة لدعم وتنمية قطاع الثروة الحيوانية، وتعزيز فرص الاستثمار فيه، بما يسهم في إبراز المملكة الأردنية الهاشمية كبيئة جاذبة وآمنة للاستثمار.

وأضاف أبو نقطة أن النقابة تسعى إلى تنظيم نسخة متميزة من المعرض وفق أفضل المعايير، وبما يعكس تطور القطاع الزراعي الأردني ومكانته على المستويين الإقليمي والدولي.

يذكر أن “معرض بترا للثروة الحيوانية” انطلق لأول مرة عام 2019 بتنظيم من نقابة المهندسين الزراعيين، وبالتعاون مع الجمعية العربية لعلوم الثروة الحيوانية في اتحاد المهندسين الزراعيين العرب، وشهد مشاركة واسعة من مختلف الجهات العاملة في قطاع الثروة الحيوانية، إلى جانب حضور عدد من الشركات المحلية والعربية والدولية.


