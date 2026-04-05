نقل خدمات ترخيص جسر مادبا المسائية إلى مركز الخدمات الحكومي الشامل/ مادبا

وطنا اليوم – أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن نقل الخدمات التي كانت تُقدم في محطة ترخيص جسر مادبا المسائية إلى مركز الخدمات الحكومي الشامل/ مادبا، وذلك اعتباراً من يوم يوم غدٍ الاثنين.

ويأتي هذا الإجراء بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والاتحاد الأردني لشركات التأمين، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقديم خدمات بجودة أفضل وبجُهد أقل.

ويقدّم مركز الخدمات الحكومي الشامل في مادبا مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل الفحص الفني ومعاملات إدارة الترخيص المختلفة، باستثناء الفحصين النظري والعملي.