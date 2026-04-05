بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

العموش ينتقد دمج وزارتي التربيه والتعليم .. الحكومه بدأت بأهم وزارتين وتركت الهيئات

5 أبريل 2026
وطنا اليوم:انتقد النائب الدكتور حسين العموش قرار دمج وزارتين تُعدّان من أهم الوزارات، معتبراً أن هذا التوجه لم يكن في مكانه الصحيح، خاصة في ظل وجود وزارات وهيئات ومؤسسات أخرى كانت أولى بالدمج لتحقيق الكفاءة وترشيد النفقات.

وأكد العموش أن الأولويات الوطنية يجب أن تتركز على دعم القطاع التعليمي وتعزيز مكانة المعلم، مشدداً على ضرورة إعادة هيبة المعلم إلى ما كانت عليه، باعتباره الركيزة الأساسية في بناء الأجيال وصناعة المستقبل.

وأشار إلى أن مخرجات المدارس شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، كما أن مخرجات الجامعات لم تعد بالمستوى المأمول، الأمر الذي يستدعي مراجعة شاملة للسياسات التعليمية والارتقاء بجودة التعليم في مختلف مراحله.

وفي ختام حديثه، أوضح العموش أنه إذا كان لا بد من الدمج ، لكنه يرى أن تكون التسمية الأنسب هي “وزارة التربية والتعليم العالي”، بما يعكس تكامل المنظومة التعليمية من المدرسة إلى الجامعه .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
