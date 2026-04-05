النائب بني هاني يلتقي رئيس الوزراء ويبحث أبرز احتياجات محافظة إربد

اجتمع النائب طارق بني هاني مع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأحد حيث جرى بحث أبرز احتياجات محافظة إربد من خدمات تتعلق بالقطاع الصحي والتعليمي والخدماتي والتنمية .

وأكد بني هاني خلال اللقاء أهمية تكثيف الجهود الحكومية لتلبية متطلبات أبناء المحافظة، وإقامة المشاريع التنموية خاصة في باقي ألوية المحافظة أسوة بباقي المحافظات التي تنعكس بطبيعة الحال على ايجاد فرص عمل .

وشدد بني هاني على ضرورة مواصلة العمل على تطوير البنى التحتية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية الشاملة في إربد.

واضاف بني هاني انه تم مناقشة تحويل مرضى السرطان إلى مستشفى الملك المؤسس كما تم مناقشة مبنى مستشفى الأميرة بسمة ، وإنشاء مواقف للسيارات عند مستشفى الأميرة بسمة مطالبا بإنشاء مستشفى قرى شمال وشرق اربدّ.

وطالب بإعادة تأهيل الصرف الصحي في كفر بوبا وقميم وبيت يافا، كما طالب في انارة طريق وادي ناطقة.