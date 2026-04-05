الأشغال: بدء العمل بمشروع صيانة وتعبيد 4 طرق في محافظة الزرقاء

وطنا اليوم:باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بتنفيذ أعمال صيانة وتأهيل لعدد من الطرق في محافظة الزرقاء، بكلفة إجمالية تقارب النصف مليون دينار.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أنه بوشر العمل بتنفيذ أعمال صيانة للجزء الرابط بين منطقتي بيرين والعالوك، لتنفيذ خلطات إسفلتية ساخنة لمساحة تصل إلى 17.5 ألف متر مربع، وبعرض متوسط يبلغ 8 أمتار، بالإضافة إلى تجهيز الطريق بأعمال الدهانات والعواكس الأرضية اللازمة، وبإشراف فني مباشر من قسم تنفيذ وصيانة الطرق في مديرية أشغال الزرقاء.

وبحسب البيان، من المقرر البدء تباعا بأعمال صيانة مماثلة تشمل أجزاء من طريق الهاشمية الرئيسي والطريق الخدمي المحاذي لمدينة الأمير محمد للشباب، إضافة إلى مقاطع من طريق أوتوستراد المفرق (طريق جابر).

وتأتي هذه المشاريع الممولة من موازنة مجلس محافظة الزرقاء (اللامركزية)، ضمن خطط الوزارة الدورية لتأهيل الطرق وضمان استدامة البنية التحتية وتأمين تنقل آمن للمواطنين من خلال رفع كفاءة شبكة الطرق في المحافظة وتعزيز معايير السلامة المرورية عليها، استكمالا لبرنامج الوزارة السنوي لتطوير الطرق الحيوية.