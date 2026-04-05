5 أبريل 2026
التعليم العالي: ترشيح 4500 طالب إضافي لقروض صندوق دعم الطالب

وطنا اليوم:أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، اليوم الأحد، أن مديرية البعثات في الوزارة ستقوم بترشيح 4500 طالب وطالبة من المتقدمين الجدد للحصول على قروض من صندوق دعم الطالب الجامعي.
وبحسب بيان الوزارة اليوم الأحد، أوضح محافظة أن هذه الترشيحات تأتي كبديل للطلبة الذين استنكفوا عن الإجراءات بعد انتهاء المدة الرسمية يوم الثلاثاء الماضي، لاستكمال الوثائق المطلوبة لمنح وقروض العام الجامعي الحالي 2025-2026.
وأشارت الوزارة الى أنه سيتم توزيع القروض المستردة على الألوية التي لم تشمل جميع المتقدمين فيها بالمنح والقروض سابقا، لضمان عدالة التوزيع الجغرافي.
وأضافت، يتوقع إعلان الأسماء خلال الأسبوع الحالي، عبر إرسال رسائل نصية (SMS) إلى أرقام هواتف الطلبة المعتمدة في طلباتهم، لافتة إلى ارتفاع إجمالي عدد المرشحين للمنح والقروض من 60341 إلى 64841 طالبا وطالبة.
وبينت الوزارة أن نسبة الطلبة المستفيدين ممن انطبقت عليهم الشروط قفزت من 78 بالمئة لتصل إلى 84 بالمئة من إجمالي المتقدمين، داعية الطلبة المتقدمين إلى متابعة هواتفهم الخلوية والمنصات الرسمية للوزارة فور صدور القوائم للبدء باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة ضمن المهل التي ستحدد لاحقا.


