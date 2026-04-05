نقابة المهندسين تحتفي بتخريج دورة البايثون وتؤكد شراكتها مع كليات الهندسة

وطنا اليوم – رعت نقابة المهندسين الأردنيين حفل تخريج دورة البايثون في الجامعة الأردنية، في فعالية أكاديمية جسدت التكامل بين النقابة والمؤسسات التعليمية، بحضور عميد كلية الهندسة في الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور منور التراكية وبحضور أعضاء مجلس النقابة المهندس صالح الغويري والمهندس محمد الحباشنة ومساعد عميد الكلية الأستاذ الدكتورة أحلام الحراحشة، والدكتور محمد المشاقبة من كلية الهندسة والمشرف على الفريق،وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية.

واستُهل الحفل بكلمات ترحيبية أكدت أهمية هذه المبادرات في صقل مهارات الطلبة وربطهم بسوق العمل، تلاها عرض مرئي تعريفي بفريق TransoCraft Crew (TCC)، استعرض رؤيته وأهدافه في تمكين الشباب في مجالات التكنولوجيا والهندسة، قدمته قيادات الفريق.

وأكد عضو مجلس النقابة المهندس صالح الغويري خلال كلمته حرص النقابة على دعم المبادرات التدريبية المتخصصة، وتعزيز قدرات الطلبة في المجالات الرقمية الحديثة، بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل المتسارعة، مشددين على أهمية بناء شراكات فاعلة مع الجامعات.

وقال رئيس لجنة المهندسين الشباب المهندس أحمد الطورة إن هذه الدورات المتخصصة تشكل خطوة عملية نحو تمكين الطلبة من أدوات العصر الرقمية، وتسهم في تعزيز جاهزيتهم المهنية وربط معارفهم الأكاديمية بالتطبيق العملي.

كما أشار الدكتور محمد المشاقبة، في كلمة ألقاها نيابة عن عميد كلية الهندسة، إلى أهمية هذه البرامج في تطوير المهارات التطبيقية لدى الطلبة، مثمناً التعاون المستمر مع نقابة المهندسين في تنفيذ الأنشطة التدريبية النوعية.

وتولت المهندسة مرام المجالي تدريب المشاركين في الدورة، ضمن برنامج تدريبي ركز على تنمية المهارات البرمجية والتطبيقية لدى الطلبة.

وفي ختام الحفل، جرى توزيع الشهادات على خريجي الدورة، تكريماً لجهودهم، كما قامت نقابة المهندسين بتقديم درع تكريمي لكلية الهندسة، تأكيداً على عمق الشراكة، وإعلاناً عن انطلاق سلسلة من المبادرات التدريبية التي ستشمل مختلف كليات الهندسة في المملكة.

وأكدت النقابة أن هذه الفعالية تمثل بداية لبرامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تأهيل جيل من المهندسين القادرين على مواكبة التطورات التكنولوجية، والمساهمة بفعالية في مسيرة التنمية.

واختُتم الحفل بالتأكيد على استمرار التعاون بين النقابة والجامعات، بما يعزز البيئة التعليمية التطبيقية، ويفتح آفاقاً أوسع أمام الطلبة في مجالات الابتكار والتميز المهني.