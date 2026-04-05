اتفاقية بين “العمل” و”التنمية والتشغيل” لمنح قروض حسنة للشباب لتمويل مشاريعهم الصغيرة المنزلية

5 أبريل 2026
وطنا اليوم – وقعت اليوم السبت اتفاقية بين وزارة العمل وصندوق التنمية والتشغيل لتمويل ودعم المشاريع المنزلية الصغيرة بقروض حسنة لخريجي مؤسسة التدريب المهني تصل قيمة الحد الأعلى للقرض الحسن إلى 3 آلاف دينار.

ووقع الاتفاقية أمين عام الوزارة الدكتور عبد الحليم دوجان ومدير عام الصندوق منصور الوريكات.

وبين دوجان أن هذه الاتفاقية تأتي انسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال وتمكين الشباب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال تحفيزهم على الإلتحاق بمؤسسة التدريب المهني، إضافة إلى دعم الشباب وتمكينهم من الحصول على فرص عمل ودعم مشاريعهم الخاصة بهم وتمويلها من صندوق التنمية والتشغيل.

وأشار إلى أن حجم التمويل الذي خصص بموجب هذه الاتفاقية يصل إلى مليون دينار ضمن الخطة التمويلية لصندوق التنمية ووالتشغيل لسنة 2026 لتميكن الشباب في كافة محافظات المملكة من إقامة مشاريعهم المنزلية الصغيرة بمختلف المجالات المهنية والحرفية والتقنية.

بدوره أوضح مدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور الوريكات شروط ومعايير البرنامج التمويلي الذي أقرته الاتفاقية وتضمنت ما يلي أن يكون المتقدم أردنيا من الفئة العمرية 18-45 سنة وحاصل على شهاد مزاولة مهنة وفقا للتشريعات النافذة، قيمة القرض الحسن تتراوح بين 1000 و3000 دينار لكل مشروع، منح المقترض فترة سماح لسداد القرض تصل إلى 3 أشهر من تاريخ توقيع اتفاقية التمويل لكل مشروع على أن تصل فترة السداد إلى 60 شهراً.

ولفت الوريكات إلى ان الصندوق يهدف إلى
دعم وتحفيز الشباب وتوجيهم لإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة وريادة الأعمال لتدر عليهم دخلا يوفر لهم حياة كريمة لهم ولأسرهم، داعيا خريجي التدريب المهني الذين تنطبق عليهم الشروط مراجعة فروع صندوق التنمية والتشغيل المنتشرة في كافة محافظات المملكة.


24 ساعة
23:01

قانون التربية.. وأي فرصة ذهبية أضاعوا !!

22:54

الطريق للمنصب عن طريق جبهة العمل ،،،

22:41

رفقاً بشركاتنا الوطنية .. “الفوسفات” عندما ترمى الشجرة المثمرة..

22:17

للثقافة نكتب…

21:03

أبواقٌ بلا جذور: صراخ الخارج وارتجاف الداخل أمام صلابة الأردن

20:53

الحنيطي يعد بإغلاق ملف ديون الفيصلي

20:25

الرئيس السوري يستقبل زيلينسكي في قصر الشعب

20:20

الصوامع : خصومات 40% على التخزين لتحفيز استيراد الحبوب والمواد التموينية

20:14

برنامج أردننا جنة.. مسارات جديدة وشمول لأبناء قطاع غزة مع سعي للوصول لنحو 220 ألف مستفيد

20:06

العيسوي: أبواب الديوان الملكي ستبقى مفتوحة أمام الأردنيين تنفيذاً للتوجيهات الملكية

20:03

فصائل غزة تتوقع هجمات كثيفة بعد طلبها تعديل خطة نزع السلاح

19:48

منصة رقمية لربط وزارة الاستثمار بالمناطق التنموية

وفيات
وفيات الأحد 5-4-2026وفيات الجمعة 3 – 4 – 2026جامعة البترا تنعى والدة نائب رئيس مجلس الأمناء معالي الأستاذ الدكتور رضا شبلي الخوالدةوفيات الخميس 2-4-2026وفيات الاربعاء 1-4-2026