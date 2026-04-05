اتفاقية بين “العمل” و”التنمية والتشغيل” لمنح قروض حسنة للشباب لتمويل مشاريعهم الصغيرة المنزلية

وطنا اليوم – وقعت اليوم السبت اتفاقية بين وزارة العمل وصندوق التنمية والتشغيل لتمويل ودعم المشاريع المنزلية الصغيرة بقروض حسنة لخريجي مؤسسة التدريب المهني تصل قيمة الحد الأعلى للقرض الحسن إلى 3 آلاف دينار.

ووقع الاتفاقية أمين عام الوزارة الدكتور عبد الحليم دوجان ومدير عام الصندوق منصور الوريكات.

وبين دوجان أن هذه الاتفاقية تأتي انسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال وتمكين الشباب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال تحفيزهم على الإلتحاق بمؤسسة التدريب المهني، إضافة إلى دعم الشباب وتمكينهم من الحصول على فرص عمل ودعم مشاريعهم الخاصة بهم وتمويلها من صندوق التنمية والتشغيل.

وأشار إلى أن حجم التمويل الذي خصص بموجب هذه الاتفاقية يصل إلى مليون دينار ضمن الخطة التمويلية لصندوق التنمية ووالتشغيل لسنة 2026 لتميكن الشباب في كافة محافظات المملكة من إقامة مشاريعهم المنزلية الصغيرة بمختلف المجالات المهنية والحرفية والتقنية.

بدوره أوضح مدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور الوريكات شروط ومعايير البرنامج التمويلي الذي أقرته الاتفاقية وتضمنت ما يلي أن يكون المتقدم أردنيا من الفئة العمرية 18-45 سنة وحاصل على شهاد مزاولة مهنة وفقا للتشريعات النافذة، قيمة القرض الحسن تتراوح بين 1000 و3000 دينار لكل مشروع، منح المقترض فترة سماح لسداد القرض تصل إلى 3 أشهر من تاريخ توقيع اتفاقية التمويل لكل مشروع على أن تصل فترة السداد إلى 60 شهراً.

ولفت الوريكات إلى ان الصندوق يهدف إلى

دعم وتحفيز الشباب وتوجيهم لإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة وريادة الأعمال لتدر عليهم دخلا يوفر لهم حياة كريمة لهم ولأسرهم، داعيا خريجي التدريب المهني الذين تنطبق عليهم الشروط مراجعة فروع صندوق التنمية والتشغيل المنتشرة في كافة محافظات المملكة.