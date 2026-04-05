جامعة الاسراء توقع مذكرة تفاهم مع شركة المدن الصناعية الأردنية

وطنا اليوم:وقعت جامعة الإسراء وشركة المدن الصناعية مذكرة

تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين، سعيا منهما لتطوير الشراكة بين المؤسسات الاكاديمية والقطاع الصناعي الأردني.

وتهدف المذكرة التي وقعها عن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتور سامر العلي وعن الشركة مديرها العام السيد عدي عبيدات بحضور مساعد مدير عام المدن الصناعية المهندس علاء زريقات وعميد كلية الأعمال في الجامعة الدكتورة فينوس سماوي إلى التعاون بين الفريقين في مجال عقد الدورات والورش التدريبية وتقديم وإعداد الاستشارات.

وتضمنت مذكرة التفاهم بين جامعة الإسراء وشركة المدن الصناعية الأردنية التعاون في مجالات متعددة، تشمل تبادل الموارد التعليمية والأبحاث العلمية، وتنفيذ أبحاث مشتركة في تخصصات إدارة الأعمال لكلية الأعمال، وتقديم دورات تدريبية لموظفي الشركة في مجالات متنوعة تشمل الإنتاج والعمليات، التسويق الإلكتروني، المحاسبة، التحليل المالي وذكاء الأعمال ، التعاون في تطبيق برنامج الدراسات الثنائية الذي تنفذه الجامعة بهدف دمج التعليم التطبيقي في المصانع مع التعليم الأكاديمي في الجامعات لتأهيل جيل جديد من الشباب يمتلكون المهارات العملية المناسبة لسوق العمل. كما اتفق اتفق الجانبان على دراسة انشاء مكتب ارتباط للجامعة في المدن الصناعية لدعم حاجة ومتطلبات الصناعة المحلية.

وأشار الأستاذ الدكتور سامر العلي رئيس الجامعة إن الشراكة مع القطاع الصناعي أولوية لتعزيز المهارات العملية وتشجيع البحث العلمي التطبيقي مشيرا إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الصناعية لتوفير فرص تدريب عملي ودعم الابتكار بما يخدم السوق المحلي.

من جهته، أكد مدير عام شركة المدن الصناعية السيد عدي عبيدات أن هذه المذكرة تعد السابعة التي توقعها مع القطاع الأكاديمي بهدف دمج الأكاديميا مع الصناعة بهدف تسخير الإمكانيات العلمية والبحثية التي تملكها الجامعات لخدمة القطاع الصناعي بالمقابل تسخير القدرات الصناعية لخدمة الجامعات وطلبتها من خلال توفير بيئة عمل تطبيقية وتدريبية.

واكد السيد عدي عبيدات أن تعزيز التعاون مع الجامعات يشكل ركيزة محورية لدعم منظومة الابتكار والارتقاء بالقطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يفتح آفاقًا واسعة لتطوير حلول عملية تواكب التحديات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة على المستوى العالمي. مضيفا أن مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أهمية تمكين الطلبة وصقل مهاراتهم العملية والتطبيقية بما يهيئهم للاندماج بكفاءة في سوق العمل والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.

وفي ذات السياق، زار الوفد مركز الريادة والإبداع في الجامعة للاطلاع على الأجهزة البحثية المتطورة عالية المواصفات عالميًا.

يٌشار الى أن شركة المدن الصناعية الأردنية تعمل على انشاء وتطوير وإدارة المدن الصناعية على نطاق يشمل كافة محافظات المملكة حيث تساهم الشركة في تهيئة البيئة الاستثمارية وتوفير عناصر البنية التحية المتكاملة من خلال مدنها الصناعية التي وصل عددها لغاية اليوم 9 مدن صناعية تضم مايقارب 980 شركة صناعية بحجم استثمار يزيد عن 3 مليار دينار أردني.