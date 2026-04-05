كلية الحقوق في عمان الأهلية تنظم ندوة علمية حول التعديلات الحديثة على قانون الضمان الاجتماعي

وطنا اليوم:نظّمت كلية الحقوق في جامعة عمان الأهلية مؤخراً ندوة علمية متخصصة بعنوان “التعديلات الحديثة على قانون الضمان الاجتماعي وأثرها على حقوق المؤمن عليهم”، بحضور واسع من طلبة الكلية وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية.

وأُقيمت الندوة تحت إشراف كل من الدكتور شادي الطراونة والدكتورة نور الدباس، حيث استضافت الناطق الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وخبير التأمينات الأستاذ موسى الصبيحي، الذي قدّم عرضاً مفصّلاً تناول فيه أبرز التعديلات التشريعية التي طرأت على قانون الضمان الاجتماعي.

واستعرض المحاضر أهداف هذه التعديلات في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان استدامة الصناديق التأمينية، وتحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم والتزامات المؤسسة، كما تطرّق إلى الأثر القانوني والعملي لهذه التعديلات على حقوق المؤمن عليهم، خاصة فيما يتعلق بالتقاعد، والتأمين ضد التعطل، وإصابات العمل، وآليات احتساب المنافع التأمينية. وأكد الصبيحي دور المؤسسة في تطوير خدماتها وتحسين مستوى الوعي التأميني لدى المواطنين.

فيما شهدَت الندوة تفاعلاً مميزاً من الطلبة، حيث طُرحت العديد من الأسئلة والاستفسارات التي عكست اهتمامهم بفهم الجوانب التطبيقية للتعديلات، والتي أجاب عنها الضيف بشكل مفصّل.

وفي ختام الندوة، أكدت كلية الحقوق في جامعة عمان الأهلية حرصها على الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات العلمية التي تسهم في صقل مهارات الطلبة، وتعزيز اطلاعهم على المستجدات التشريعية، وبناء جسور التواصل مع المؤسسات الوطنية.