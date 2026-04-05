تأهل مشروعين من كلية التكنولوجيا الزراعية في عمان الأهلية ضمن أفضل 10 مشاريع في جائزة “انطلق”

5 أبريل 2026
وطنا اليوم:حققت كلية التكنولوجيا الزراعية في جامعة عمان الأهلية إنجازًا أكاديميًا متميزًا، بعد تأهل مشروعين من الكلية ضمن أفضل عشرة مشاريع على مستوى الجامعات الأردنية، وذلك ضمن جائزة “انطلق” التابعة لـ صندوق الحسين للإبداع والتفوق لمشاريع التخرج.
وجاء تأهل المشروعين ضمن محورين رئيسيين؛ حيث تأهل مشروع في مجال الاستدامة البيئية، وآخر في مجال الزراعة والأمن الغذائي، للمنافسة في المرحلة النهائية من الجائزة.
وحمل المشروع الأول عنوان “دراسة إمكانية استخدام النبات البري
Arum palaestinum L في مكافحة مرض الذبول الناتج عن فطر الفيوزاريوم”، ونفذه الطلبة خزامى الطواهيه، أحسان البلاونة، وعبد الرحمن الجلامنة، بإشراف الدكتورة صبحية سعيفان.
أما المشروع الثاني فجاء بعنوان “دراسة إمكانية استخدام البكتيريا Bacillus thuringiensis في مكافحة يرقات سوسة النخيل الحمراء”، ونفذه الطلبة آية بسام وأحمد الصعيدي، بإشراف الدكتور قصي العبد الله. وقدمت المشاريع إطارًا علميًا متكاملًا يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، من خلال طرح حلول بحثية مبتكرة لمواجهة التحديات الزراعية.


