جامعة فيلادلفيا بحاجة لتعيين سكرتيره

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين:

سكرتيره

الشروط العامة الواجب توفرها للوظيفة أعلاه

أن يكون المتقدم أردني الجنسية.

حاصل على درجة دبلوم سنتين بتقدير لا يقل عن جيد في السكرتاريا التنفيذية.

ألا تقل سنوات الخبرة عن سنتين في المجال نفسه في قطاع المؤسسات التعليمية.

اتقان مهارات الحاسوب.

الوثائق المطلوبة

السيرة الذاتية.

صورة عن كشف علامات الثانوية العامة وكشف علامات الدبلوم والمصدقة.

صورة شخصية.

صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.

صورة عن شهادة الخبرة.

على من تتوفر فيه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب الكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا /وظائف ادارية .

https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app

علما أن آخر موعد لتقديم الطلبات, نهاية دوام يوم السبت الموافق 11/4/2026 .