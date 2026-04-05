اختفاء مفاجئ لصاحب كلية لغة يثير غضب الأهالي

5 أبريل 2026
اختفاء مفاجئ لصاحب كلية لغة يثير غضب الأهالي

وطنا اليوم:شهدت الأوساط التعليمية في الأردن حالة من الجدل والغضب، بعد تداول معلومات عن فرار رجل أعمال يملك مركز تعليمي خاص إلى خارج البلاد، عقب تحصيله مبالغ مالية كبيرة من أولياء أمور الطلبة.
وبحسب روايات متداولة من الأهالي، فإن الأكاديمية كانت تقدم برامج تدريبية ودورات وشهادات تعليمية برسوم مرتفعة، وصلت في بعض الحالات إلى نحو 5000 دينار للطالب الواحد، ما أدى إلى جمع ملايين الدنانير خلال فترة زمنية قصيرة.
وأفاد أولياء الأمور بأنهم تفاجأوا بإغلاق الأكاديمية واختفاء صاحبها بشكل مفاجئ، دون تقديم أي توضيحات رسمية أو استكمال للبرامج التعليمية المتفق عليها، الأمر الذي ترك مئات الطلبة في وضع غير واضح، بعد أن استثمرت عائلاتهم مبالغ كبيرة في تلك البرامج.
وأشار الأهالي إلى أن محاولاتهم للتواصل مع إدارة الأكاديمية باءت بالفشل، فيما لا تزال التساؤلات قائمة حول مصير الرسوم المدفوعة، وإمكانية استردادها، أو إيجاد حلول بديلة للطلبة المتضررين.
وشهد المركز انتشاراً لافتاً في الآونة الأخيرة، مدفوعاً بحملات ترويجية واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، شارك فيها عدد من النشطاء والمؤثرين.
وفي ظل هذه التطورات، يطالب الأهالي الجهات الرسمية المعنية بإصدار توضيح عاجل حول ملابسات القضية، خاصة فيما يتعلق بآلية منح الترخيص لهذه الأكاديمية، والإجراءات الرقابية التي كانت متبعة، إضافة إلى الخطوات التي سيتم اتخاذها لضمان حقوق الطلبة وأسرهم. حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي يوضح تفاصيل الحادثة، فيما تتصاعد دعوات المتضررين لفتح تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة.


24 ساعة
23:01

قانون التربية.. وأي فرصة ذهبية أضاعوا !!

22:54

الطريق للمنصب عن طريق جبهة العمل ،،،

22:41

رفقاً بشركاتنا الوطنية .. “الفوسفات” عندما ترمى الشجرة المثمرة..

22:17

للثقافة نكتب…

21:03

أبواقٌ بلا جذور: صراخ الخارج وارتجاف الداخل أمام صلابة الأردن

20:53

الحنيطي يعد بإغلاق ملف ديون الفيصلي

20:25

الرئيس السوري يستقبل زيلينسكي في قصر الشعب

20:20

الصوامع : خصومات 40% على التخزين لتحفيز استيراد الحبوب والمواد التموينية

20:14

برنامج أردننا جنة.. مسارات جديدة وشمول لأبناء قطاع غزة مع سعي للوصول لنحو 220 ألف مستفيد

20:06

العيسوي: أبواب الديوان الملكي ستبقى مفتوحة أمام الأردنيين تنفيذاً للتوجيهات الملكية

20:03

فصائل غزة تتوقع هجمات كثيفة بعد طلبها تعديل خطة نزع السلاح

19:48

منصة رقمية لربط وزارة الاستثمار بالمناطق التنموية

وفيات
وفيات الأحد 5-4-2026وفيات الجمعة 3 – 4 – 2026جامعة البترا تنعى والدة نائب رئيس مجلس الأمناء معالي الأستاذ الدكتور رضا شبلي الخوالدةوفيات الخميس 2-4-2026وفيات الاربعاء 1-4-2026