الدكتور محمد علي المعايطة يتصدّر العالم من القاهرة

وطنا اليوم:إنجاز أردني جديد بالريادة و البحث العملي و العلمي في الجراحات التجميلية و الترميمية و جراحة الفم و الوجه و العنق

في مشهد علمي دولي رفيع المستوى، اختُتمت في القاهره- جمهورية مصر العربية- فعاليات المؤتمر الدولي للجراحات التجميلية والترميمية والحروق، بالتزامن مع مؤتمر جراحة الفم والوجه والفكين وقاع الجمجمة المصري و العالمي، وذلك بحضور عالمي لافت تجاوز أربعة آلاف جرّاح يمثلون أكثر من 80 دولة، في دلالة واضحة على مكانة هذا الحدث كمنصة علمية مرموقة رغم التحديات السياسية الراهنة. هذا و قد مثل المملكة الأردنية الهاشمية و جامعة البترا الاردنيه الدكتور محمد علي المعايطة.

لقد انعقد المؤتمر برعاية نخبة من المؤسسات الأكاديمية والطبية المصريه، أبرزها جامعة الازهر و جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا، و جامعة السلام المصرية و جامعة الإسكندرية و المستشفى السعودي الألماني ، الراعي الذهبي للمؤتمرين بالإضافة الى جمعيات عالميه في ريادة علم التجميل و الترميم و جراحة الوجه و الفكين و العنق ما أضفى عليه ثقلاً علمياً وتنظيمياً مميزاً.

وشهدت فعاليات المؤتمر تقديم أكثر من 79 محاضرة علمية متقدمة، إلى جانب إجراء 6 عمليات جراحية نوعية ونادرة عمل منها الدكتور المعايطة عمليتين لطفل و طفله حديثي الولاده خُلقوا بدون فك و قام بزراعة الفكين بطريقة لأول مره بالعالم ( طريقة المعايطة لزراعة الوجه و الفكين عند الاطفال

(Maaytah Technique in Advanced Facial Deformations )

و تكللت العمليتين بنجاح باهر امام العالم بما يليق بإسم المملكه الاردنيه الهاشمية و جامعة البترا الاردنيه. كما و تم تنظيم 10 ورشات عمل تخصصية، عكست جميعها مستوى التقدم العلمي والتقني في مجالات الجراحة التجميلية والترميمية وجراحة الفم والوجه والفكين.

وفي إطار تعزيز النزاهة العلمية والتنافس الأكاديمي، تم تشكيل لجنة تحكيم دولية مرموقة ضمّت 12 بروفيسوراً عالمياً ممثِلين لأعرق الجمعيات الدوليه العالمية لتخصُصي جراحة التجميل و الترميم و الحروق و جمعيات جراحة الفم و الوجه و الفكين وهي :

– الجمعيه البريطانيه لجراحة التجميل و الترميم ( British Association of Plastic & reconstructive Surgery ) “BAPRAS”

– الجمعيه الامريكية لجراحة التجميل و الترميم (International Society for Plastic Surgery) “ISPS”

– الجمعية الاوربية لجراحة و تجميل الوجه-

( European Association of Facial

Plastic Surgery ) “EAFPS”-

– الجمعية البريطانية لجراحة الفم و الوجه و الفكين (British Association of Oral & (Maxillofacial Surgery

“BAOMS”-

– الجمعيه الامريكيه لجراحة الفم و الوجه و الفكين ( American Association of Oral & Maxillofacial Surgery) “lAOMFS”

– الجمعية العالميه لجراحة الفم و الوجه و الفكين

( International Association of Oral & Maxillofacial Surgery)

“IAOMFS”،

لتكريم 12 جرّاح مرشحين تم تزكيتهم من قبل الجمعيات العالميه لذات التخصصات وفق معايير دقيقة شملت الأداء الجراحي، والتدريب، والبحث العلمي، والإنجاز الأكاديمي، وخدمة المجتمع و الإداره التخصصية على المستويين المحلي والدولي.

وفي ختام المؤتمر، وفي أجواء تنافسية راقية تعكس روح الزمالة العلمية، أُعلنت النتائج النهائية لاختيار أكثر خمسة جراحين تأثيراً عالمياً، و علميا و بحثيا و انسانيا و إداريا بمجموع معدل النقاط التراكمية و التصويت لكل متنافس و الترشيح من اللجان الدوليه اون لاين،

جاء الترتيب على النحو التالي:

المركز الأول:

الدكتور محمد علي المعايطة – جامعة البترا

Mohammed A El Maaytah University of Petra

المملكة الأردنية الهاشمية

المركز الثاني:

نيل بولسترود

Neil Boulstrode

UCL and GOSH

جامعةلندن UCL

المملكة المتحدة

المركز الثالث: مارتن ايفانز

Martin Evans

University of Birmingham

‎بيرمنجهام- المملكة المتحدة

المركز الرابع: مايكل جوسلوسكا

Michel Joskolka

دالاس– الولايات المتحدة الأمريكية

المركز الخامس: فيرنر زودر-

Warner Zoder

مستشفى هايدلبيرغ – ألمانيا

وقد حظي كل من الدكتور محمد المعايطة و. الدكتور نيل بولسترود بتكريم خاص ومشترك ( بالتساوي لعدد النقاط) ، تقديراً لدورهما الإنساني الرائد في تأسيس أربع منظمات دولية غير ربحية (NGO’s) خلال العامين الماضيين، تُعنى بعلاج تشوهات الوجه والعنق لدى حديثي الولادة والأطفال، حيث قدّما عبر هذه المبادرات مئات العمليات الجراحية المجانية في مناطق متعددة الأقل حظا من أفريقيا والهند والفلبين والشرق الأوسط، في نموذج إنساني يجمع بين العلم والرحمة.

وفي لفتة دبلوماسية و إنسانيه و تشجيعيه رائعه، تعكس إهتمام و دعم جلالة سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين و ولي عهده المفدى بتقديم التهاني للدكتور محمد المعايطه فخر الدولة الأردنية الهاشمية بهذا الإنجاز، حيث كان من أوائل المهنئين للدكتور المعايطه ، معالي أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مصر، حيث استضاف الدكتور المعايطة في مبنى السفارة الأردنية بالقاهرة، مشيداً بإسهاماته العلمية والإنسانية التي ترفع اسم مملكتنا الاردنيه الحبيبه عالياً على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تم تكريم الدكتور المعايطة من قِبل الجمعية المصرية لجراحة التجميل والترميم والحروق، برئاسة البروفيسور الدكتور طارق البانوبي، رئيس المؤتمر العالمي لجراحات التجميل و الحروق و الوجه و الفكين و العنق وبحضور الأستاذ الدكتور عبد الفتاح صدقة رئيس جامعة السلام بمصر ، والأستاذ الدكتور محمد عوض المراكبي رئيس جمعية الجراحه التجميليه وجراحة الترميم و الحروق المصريه ، لإسهاماته الإنسانية المستمرة منذ عام 2014 في علاج مرضى و جرحى الحروب، لا سيما من أطفال مصر وقطاع غزة، بالتعاون مع الدكتور غسان ابو سته حيث أجرى مئات العمليات الجراحية المعقدة للنساء والأطفال وكبار السن، واستمر في عطائه الإنساني عقب العدوان الأخير، خاصة في معالجة تشوهات و كسور الوجه والحروق الكيميائية في عمان، عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية و بتوصيات خاصه من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين و ولي عهده المفدى لأطباء الأردن لاهلنا المرابطين في غزة العزه و الصمود.

إن هذا التتويج لا يمثل إنجازاً فردياً فحسب، بل هو انعكاس حقيقي لمكانة الكفاءات الأردنية في المحافل العالمية، ورسالة واضحة بأن الجمع بين التميز العلمي والالتزام الإنساني هو الطريق الأسمى نحو الريادة الحقيقية في الطب الحديث. انت لا تفتخر بنفسك يا دكتور محمد المعايطه، بل كل المملكة الأردنية الهاشمية و الامه العربيه تفتخر بك. هنيئا لنا بك أنك اردني، يا فخر الأردن و العرب.

