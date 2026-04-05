مدارس كنجستون الدولية تستضيف مؤتمر الشلل الدماغي الأول

بمناسبة اليوم العالمي للشلل الدماغي ، أقيم في مدارس كنجستون المؤتمر الأول بالتعاون مع مدرسة الشلل الدماغي، تحت شعار: “مجتمع داعم، مدرسة دامجة”

وشهد المؤتمر مشاركة مميزة من طلبة المدرسة، إلى جانب تفاعل واسع من الأهالي ومديري المدارس والمهتمين، حيث تم تسليط الضوء على أهمية دمج طلبة الشلل الدماغي في البيئة التعليمية

واختُتم المؤتمر بمجموعة من التوصيات الهادفة لدعم الدمج الشامل، وفي ختامه قام الدكتور محمد أبو عمارة بتكريم كل من:

الدكتور محمد الرحامنة – وزارة التربية والتعليم

الدكتورة نسرين العتيبي – رئيسة جمعية الشلل الدماغي

الأستاذ عزمي شاهين – رئيس جمعية الأيدي الواعدة

الأستاذ محمد عبابنة – مدرسة الشلل الدماغي

وذلك تقديراً لجهودهم الكبيرة في دعم وتمكين أطفال الشلل الدماغي .