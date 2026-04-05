مدارس كنجستون الدولية تستضيف مؤتمر الشلل الدماغي الأول

5 أبريل 2026
وطنا اليوم _

بمناسبة اليوم العالمي للشلل الدماغي ، أقيم في مدارس كنجستون المؤتمر الأول بالتعاون مع مدرسة الشلل الدماغي، تحت شعار: “مجتمع داعم، مدرسة دامجة”

وشهد المؤتمر مشاركة مميزة من طلبة المدرسة، إلى جانب تفاعل واسع من الأهالي ومديري المدارس والمهتمين، حيث تم تسليط الضوء على أهمية دمج طلبة الشلل الدماغي في البيئة التعليمية

واختُتم المؤتمر بمجموعة من التوصيات الهادفة لدعم الدمج الشامل، وفي ختامه قام الدكتور محمد أبو عمارة بتكريم كل من:

الدكتور محمد الرحامنة – وزارة التربية والتعليم

الدكتورة نسرين العتيبي – رئيسة جمعية الشلل الدماغي

الأستاذ عزمي شاهين – رئيس جمعية الأيدي الواعدة

الأستاذ محمد عبابنة – مدرسة الشلل الدماغي

وذلك تقديراً لجهودهم الكبيرة في دعم وتمكين أطفال الشلل الدماغي .


24 ساعة
23:01

قانون التربية.. وأي فرصة ذهبية أضاعوا !!

22:54

الطريق للمنصب عن طريق جبهة العمل ،،،

22:41

رفقاً بشركاتنا الوطنية .. “الفوسفات” عندما ترمى الشجرة المثمرة..

22:17

للثقافة نكتب…

21:03

أبواقٌ بلا جذور: صراخ الخارج وارتجاف الداخل أمام صلابة الأردن

20:53

الحنيطي يعد بإغلاق ملف ديون الفيصلي

20:25

الرئيس السوري يستقبل زيلينسكي في قصر الشعب

20:20

الصوامع : خصومات 40% على التخزين لتحفيز استيراد الحبوب والمواد التموينية

20:14

برنامج أردننا جنة.. مسارات جديدة وشمول لأبناء قطاع غزة مع سعي للوصول لنحو 220 ألف مستفيد

20:06

العيسوي: أبواب الديوان الملكي ستبقى مفتوحة أمام الأردنيين تنفيذاً للتوجيهات الملكية

20:03

فصائل غزة تتوقع هجمات كثيفة بعد طلبها تعديل خطة نزع السلاح

19:48

منصة رقمية لربط وزارة الاستثمار بالمناطق التنموية

وفيات
وفيات الأحد 5-4-2026وفيات الجمعة 3 – 4 – 2026جامعة البترا تنعى والدة نائب رئيس مجلس الأمناء معالي الأستاذ الدكتور رضا شبلي الخوالدةوفيات الخميس 2-4-2026وفيات الاربعاء 1-4-2026