مسؤول: إسرائيل تنتظر الضوء الأخضر الأمريكي لمهاجمة منشآت طاقة إيرانية

وطنا اليوم:قال مسؤول دفاعي إسرائيلي رفيع المستوى، يوم السبت، إن إسرائيل تستعد لمهاجمة منشآت طاقة إيرانية، لكنها تنتظر الضوء الأخضر من الولايات المتحدة، مضيفا أن أي هجمات من هذا القبيل من المرجح أن تحدث خلال الأيام القليلة المقبلة.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنذارا نهائيا لإيران مدته 48 ساعة، مما زاد من التركيز على ما إذا كانت واشنطن ستدعم المزيد من العمليات العسكرية الإسرائيلية على إيران.

إيران تحذر من التصعيد

في حين حذرت إيران الولايات المتحدة وإسرائيل من أن “المنطقة بأكملها ستتحول إلى جحيم بالنسبة لكم” إذا تصاعدت الهجمات.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة أخرى من طراز “إم كيو-9” في أجواء وسط البلاد. ولفت إلى أنه تم إسقاط المسيرة في أجواء محافظة إصفهان، حسبما أفادت وكالة أنباء “فارس”.

لكن رغم تلك التهديدات، ترك وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الباب مفتوحاً من حيث المبدأ لإجراء محادثات سلام مع الجانب الأميركي بوساطة من باكستان، إلا أنه لم يبد أي إشارة على استعداد طهران للرضوخ لمطالب ترامب. وقال عراقجي في منشور على “إكس” أمس “نشعر بامتنان شديد لباكستان على جهودها، ولم نرفض قط الذهاب إلى إسلام آباد. ما يهمنا هو شروط وقف نهائي ودائم للحرب غير الشرعية التي فُرضت علينا”.

ومنذ تفجر الحرب بين إيران من جهة وأميركا وإسرائيل من جهة أخرى يوم 28 فبراير الماضي، أكد ترامب أن الحرب لن تطول، إلا أنه أحجم عن وضع تاريخ محدد، فيما دفع بمزيد من التعزيزات العسكرية البحرية إلى المنطقة، وسط تضارب الأنباء حول احتمال تنفيذ عمليات برية في الداخل الإيراني.