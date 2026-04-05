ترامب يعلنها: أنقذنا الطيار الثاني من داخل إيران وهو بخير

5 أبريل 2026
ترامب يعلنها: أنقذنا الطيار الثاني من داخل إيران وهو بخير

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، أن الجيش الأمريكي أنقذ الطيار الثاني الذي تحطمت طائرته إف-15 في إيران يوم الجمعة وأنه الآن “سليم وبخير”.
وقال ترامب على منصة تروث سوشال “في الساعات الماضية، نفذ الجيش الأمريكي واحدة من أجرأ عمليات البحث والإنقاذ في تاريخ الولايات المتحدة، لمساعدة أحد أفراد طاقمنا المذهلين، وهو عقيد يحظى باحترام كبير. ويسعدني أن أعلن لكم أنه الآن سليم وبخير”.
وأضاف ترامب أن عملية الإنقاذ شاركت فيها “عشرات الطائرات”.
وكانت القوات الأمريكية والإيرانية تتسابق منذ الجمعة للعثور على هذا الطيار بعدما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم إنقاذ أحد الطيّارَين في وقت سابق، وهو ما أكده ترامب يوم الأحد.
وقال الرئيس الأمريكي: “هذه المرة الأولى التي يُنقذ فيها طيّاران أمريكيان في عمليتين منفصلتين، في قلب أراض معادية”.
وهذا الطيار هو العضو الثاني في طاقم الطائرة المقاتلة إف-15. وكانت عمليات البحث الأمريكية في جنوب إيران يوم الجمعة قد أسفرت عن إنقاذ العضو الأول من الطاقم.


24 ساعة
23:01

قانون التربية.. وأي فرصة ذهبية أضاعوا !!

22:54

الطريق للمنصب عن طريق جبهة العمل ،،،

22:41

رفقاً بشركاتنا الوطنية .. “الفوسفات” عندما ترمى الشجرة المثمرة..

22:17

للثقافة نكتب…

21:03

أبواقٌ بلا جذور: صراخ الخارج وارتجاف الداخل أمام صلابة الأردن

20:53

الحنيطي يعد بإغلاق ملف ديون الفيصلي

20:25

الرئيس السوري يستقبل زيلينسكي في قصر الشعب

20:20

الصوامع : خصومات 40% على التخزين لتحفيز استيراد الحبوب والمواد التموينية

20:14

برنامج أردننا جنة.. مسارات جديدة وشمول لأبناء قطاع غزة مع سعي للوصول لنحو 220 ألف مستفيد

20:06

العيسوي: أبواب الديوان الملكي ستبقى مفتوحة أمام الأردنيين تنفيذاً للتوجيهات الملكية

20:03

فصائل غزة تتوقع هجمات كثيفة بعد طلبها تعديل خطة نزع السلاح

19:48

منصة رقمية لربط وزارة الاستثمار بالمناطق التنموية

وفيات
وفيات الأحد 5-4-2026وفيات الجمعة 3 – 4 – 2026جامعة البترا تنعى والدة نائب رئيس مجلس الأمناء معالي الأستاذ الدكتور رضا شبلي الخوالدةوفيات الخميس 2-4-2026وفيات الاربعاء 1-4-2026