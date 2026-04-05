ترامب يعلنها: أنقذنا الطيار الثاني من داخل إيران وهو بخير

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، أن الجيش الأمريكي أنقذ الطيار الثاني الذي تحطمت طائرته إف-15 في إيران يوم الجمعة وأنه الآن “سليم وبخير”.

وقال ترامب على منصة تروث سوشال “في الساعات الماضية، نفذ الجيش الأمريكي واحدة من أجرأ عمليات البحث والإنقاذ في تاريخ الولايات المتحدة، لمساعدة أحد أفراد طاقمنا المذهلين، وهو عقيد يحظى باحترام كبير. ويسعدني أن أعلن لكم أنه الآن سليم وبخير”.

وأضاف ترامب أن عملية الإنقاذ شاركت فيها “عشرات الطائرات”.

وكانت القوات الأمريكية والإيرانية تتسابق منذ الجمعة للعثور على هذا الطيار بعدما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم إنقاذ أحد الطيّارَين في وقت سابق، وهو ما أكده ترامب يوم الأحد.

وقال الرئيس الأمريكي: “هذه المرة الأولى التي يُنقذ فيها طيّاران أمريكيان في عمليتين منفصلتين، في قلب أراض معادية”.

وهذا الطيار هو العضو الثاني في طاقم الطائرة المقاتلة إف-15. وكانت عمليات البحث الأمريكية في جنوب إيران يوم الجمعة قد أسفرت عن إنقاذ العضو الأول من الطاقم.