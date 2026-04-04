نزار صالح رئيسا للنقابة اللوجستية الأردنية

اختار مجلس إدارة النقابة اللوجستية الأردنية الجديد خلال اجتماعه الأول، الذي عقد اليوم السبت، نزار صالح، رئيسا للنقابة لدورتها الممتدة لـ4 سنوات.

وقالت النقابة إنه تم اختيار رامي النبر نائبا للنقيب، وأسامة هليل أمينا للسر، وإيمان بكيرات أمينا للصندوق، بينما جاء كل من كريم الناعوري، ومحمود الخطيب، ونادية شاهين، وحمزة أبو عجمية، وسليمان سمور أعضاء في المجلس.

وكانت الهيئة قد اختارت المجلس الجديد بالتزكية خلال اجتماعها السنوي العادي الذي عقد بمقر غرفة تجارة عمان، وأقرت خلاله التقريرين المالي والإداري عن أعمال المجلس لعام 2025، فيما تم تسمية نبيل الخطيب رئيسا فخريا للنقابة.

ويعود تأسيس النقابة إلى عام 2007، بهدف تطوير ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمهنة وسطاء الشحن البري والبحري والجوي، ومزودي الخدمات اللوجستية، دعما للاقتصاد الوطني.

وتسعى النقابة إلى الوصول بقطاع اللوجستيات المحلي إلى أعلى مستويات التطور والحداثة، وضمان الإدارة المثلى لتدفق وتخزين السلع والخدمات والمعلومات بكفاءة عالية لخدمة المستهلكين.