نقابة الصحفيين تكرم من أمضى 25 عامًا والفائزين بجائزة الحسين للإبداع الصحفي 2024 (أسماء وصور)

وطنا اليوم – رعى وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، السبت، حفل تكريم الصحفيين الذين أكملوا 25 عامًا في سجل الصحفيين الممارسين، والفائزين بجائزة الحسين للإبداع الصحفي لعام 2024 والذي أقيم في مقر نقابة الصحفيين الأردنيين.

وأكد المومني أن التكريم لا يحتفي فقط بعدد السنوات، بل يكرّم مسيرة مهنية حافلة بالخبرة والصبر والمسؤولية، مسلطًا الضوء على أهمية الصحافة كرسالة مستمرة تتطلب شجاعة ودقة ووعيًا بتأثير الكلمة على الرأي العام، وذلك بحضور رئيس لجنة الإعلام والتوجيه الوطني في مجلس الأعيان، العين محمد داودية، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون غيث الطروانة، ومدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إبراهيم البواريد، ورئيس تحرير قناة المملكة مسلم عليمات، ومدير عام وكالة الأنباء الأردنية بترا فيروز المبيضين، ورئيس تحرير جريدة الغد مكرم الطراونة، ومدير عام جريدة الدستور غسان الشعلان، ومدير عام جريدة الأنباط حسين الجغبير، ونائب نقيب الصحفيين عوني الداوود وأعضاء المجلس.

وأشار إلى أن تكريم الصحفيين المكرمين يعد تقديرًا لالتزامهم بأخلاقيات العمل الصحفي وتحملهم مسؤولية الكلمة في مختلف الظروف، ودورهم الأساسي في تشكيل وعي المجتمع وتعزيز الاستقرار الوطني، خصوصًا في ظل التحولات المتسارعة في قطاع الإعلام الرقمي.

كما اعتبر أن تكريم أصحاب الخبرة الطويلة يوجّه رسالة للأجيال الجديدة بأن المهنية والالتزام هما الأساس في استمرار المهنة وتحقيق تأثير إيجابي.

وعن جائزة الحسين للإبداع الصحفي، أكد المومني أنها تجسد قيمة التميز وتكرس روح المنافسة الإيجابية القائمة على الجودة والابتكار، مشيرًا إلى أنها دعوة للارتقاء بالمحتوى الإعلامي وتقديم زوايا جديدة تلبي تطلعات الجمهور الأردني.

من جهته، شدد نقيب الصحفيين طارق المومني، على أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي بشكل مخالف للقانون يعد انتهاكًا للتشريعات الناظمة للمهنة وأخلاقياتها، مؤكدًا أن النقابة ترصد تزايد هذه الممارسات لما لها من أثر على مصداقية الإعلام وثقة الجمهور، وأنها ستتصدى لكل من يمارس العمل الصحفي خارج إطار القانون.

كما ثمن المومني الدور الذي يقوده جلالة الملك في ترسيخ استقرار الأردن ومصالح الأردنيين وتعزيز أمنه على المستويين الإقليمي والدولي، مشيدًا بجهود القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي – والأجهزة الامنية في حماية أمن المملكة، ودور وسائل الإعلام الوطنية في تعزيز وحدة الجبهة الداخلية وترسيخ الوعي الوطني في مواجهة التحديات.

وثمن المومني دعم الديوان الملكي الهاشمي لهذا التكريم، مؤكدًا أن ذلك يعكس اهتمام القيادة الهاشمية بقطاع الإعلام ودورها في بناء الوعي الوطني.

وخلال الحفل، ارتجلت ابنة المرحوم الينا منتصر الغرايبة كلمة مؤثرة استذكرت فيها والدها ودوره في تشجيع عائلته ودعمه لهم، معربة عن امتنانها العميق للنقابة على تكريمها لوالدها وإحياء ذكراه، مؤكدة أن هذا التكريم يشكل مصدر فخر وإلهام للأجيال القادمة.

وفي ختام الحفل عبر المومني عن تقديره للصحفيين المكرّمين وهنأ الفائزين بجائزة الحسين للإبداع الصحفي، مؤكدًا أنهم يمثلون صورة مشرّفة للإعلام الأردني.

الفائزون بجائزة الحسين للإبداع الصحفي لعام 2024:

• فريهان الحسن

• منى أبو حمور

• أحمد التميمي

• المرحوم منتصر الغرايبة (تسلمتها ابنتاه الينا وتالين)

• عبيدة الضمور

• شادي الشخانبة

• ساهر قدارة

• نزال أبو كف

• عودة الدولة

المكرّمون الذين أمضوا 25 عامًا في النقابة:

• مسلم عليمات

• موسى برهومة

• ابتسام العوضات

• ماجد الأمير

• نسيم عنيزات

• شاكر الجوهري

• صهيب التل

• غالب العلاوين

كما تم تكريم رئيس وأعضاء لجنة الجائزة، وتقديم درع للوزير الدكتور محمد المومني.