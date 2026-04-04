مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرتي الكفاوين والبشابشة

4 أبريل 2026
وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرتي الكفاوين والبشابشة.

*ففي المقابلين بمحافظة العاصمة* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم العقيد المتقاعد عصام حمود الكفاوين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الكفاوين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما نقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، في اتصال هاتفي، إلى عشيرة البشابشة، بوفاة المرحوم فالح عايد البشابشة، داعياً المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.


