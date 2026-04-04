“الجمارك” تضبط 3 قضايا تهريب نوعية خلال 48 ساعة

وطنا اليوم – تمكنت كوادر دائرة الجمارك الأردنية ممثلة بمديرية مكافحة التهريب من ضبط 3 قضايا نوعية خلال 48 ساعة في إطار جهودها المتواصلة للتصدي لعمليات التهريب وحماية المجتمع والاقتصاد الوطني.

وضبطت الدوريات العاملة في المنطقة الشمالية ضمن منطقة الاختصاص مركبة تحمل نحو 80000 حبة من مادة الكبتاجون المخدرة حيث جرى التحفظ على المضبوطات وإحالة القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي السياق ذاته، تمكنت الدوريات العاملة في المنطقة الجنوبية وبعد مطاردة لمركبة وتطبيق قواعد الاشتباك مع المهربين تمكنت مرتبات الجمارك من ضبط 29000 حبة كبتاجون، كما أسفرت عملية ضبط أخرى جاءت نتيجة متابعة حثيثة وجهد استخباري دقيق عن ضبط (2) كيلوغرام من مادة الماريجوانا المخدرة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة.

وأكدت “الجمارك” أن مرتباتها تواصل أداء واجبها الوطني بكفاءة واقتدار وبجهود تكاملية وتعاون وثيق مع مختلف الأجهزة الأمنية للعمل جنبا إلى جنب في حماية الاقتصاد الوطني والمجتمع من افة المخدرات وما لها من مخاطر على الأفراد والمجتمع والتقليل من مخاطر التهريب وانعكاساته السلبية على المجتمع.

وتهيب الدائرة بالمواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي معلومات أو أنشطة مشبوهة تمس الاقتصاد الوطني أو الصحة العامة، عبر الرقم المجاني (105) الخاص بمركز عمليات مكافحة التهريب.