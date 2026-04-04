الموسم المطري ينعش قطاعي الزراعة والمياه في البادية الشمالية الغربية

4 أبريل 2026
وطنا اليوم – أكدت مديرة زراعة لواء البادية الشمالية الغربية المهندسة عائشة الخزاعلة ان الموسم المطري لهذا العام يصنف كموسم مبشر على قطاعي الزراعة والمياه في البادية الشمالية الغربية.

وقالت الخزاعلة ، اليوم السبت، إن بعض مناطق البادية الشمالية الغربية أصبحت جاذبة للسياحة والتخييم فيها للاستمتاع بأجواء الربيع وتنوع الغطاء النباتي فيها والذي بدأ مبكرا هذا العام.
وأضافت ان سدي الغدير الأبيض وسما السرحان تم امتلاؤهما بمياه الأمطار ما ينعكس إيجابا على المزارعين ومربي الثروة الحيوانية المجاورين لهذه السدود، مشيرة الى ان المنخفضات المتتالية أسهمت بزيادة المخزون المائي للتربة، الأمر الذي انعكس إيجابا في زيادة المساحات الرعوية الطبيعية المتنوعة واستدامتها ما يخفف على مربي المواشي من تكلفة الأعلاف ما ينتج عنه زيادة في كميات الإنتاج من الألبان.
وأشارت الى التأثير الإيجابي للهطولات المطرية على زراعة المحاصيل الحقلية من خلال تعزيز الرطوبة في التربة، والتي تسهم بتعزيز نموها وتحسين كمية الإنتاج إضافة الى تأثيره على مزارعي الأشجار سواء من كمية الإنتاج و جودته.
ولفتت الخزاعلة الى امتلاء آبار جمع المياه في لواء البادية الشمالية الغربية والتي تم تنفيذها من خلال شعبة المشروعات ضمن برامج الحصاد المائي في وزارة الزراعة.(بترا)-


