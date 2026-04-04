بحضور رئيس الديوان الملكي وبرعاية رئيس الجامعة: طلبة طب الأسنان في عمّان الأهلية يؤدّون قسم المهنة لبدء التدريب السريري

وطنا اليوم-بحضور رئيس الديوان الملكي معالي السيد يوسف العيسوي، وبرعاية رئيس جامعة عمّان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان، نظّمت كلية طب الأسنان في جامعة عمّان الأهلية حفل أداء قسم المهنة لطلبتها، إيذانًا ببدء مرحلة التدريب السريري والتعامل المباشر مع المرضى.

وشهد الحفل حضور نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، وعميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور أحمد حمدان، وعميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور مصطفى العطيات، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وأهالي الطلبة، وجمع من المدعوين.

وأكد الأستاذ الدكتور ساري حمدان في كلمته اعتزاز الجامعة بطلبتها، مشيرًا إلى أن أداء قسم المهنة يمثل محطة مفصلية في حياتهم الأكاديمية والمهنية، حيث يبدأ الطلبة مسؤولياتهم العملية في علاج المرضى وفق أعلى معايير المهنية والأخلاقيات الطبية، بما يعكس رسالة الجامعة في خدمة المجتمع.

من جانبه، أوضح عميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور أحمد حمدان أن أداء القسم يعكس التزام الطلبة بأخلاقيات المهنة وقيمها الإنسانية، مؤكدًا حرص الكلية على توفير بيئة تعليمية متطورة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي وفق أحدث المعايير العالمية في تعليم طب الأسنان.

وتخلّل الحفل أداء الطلبة لقسم المهنة بحضور ذويهم، في أجواء عكست الفخر والاعتزاز بهذه الخطوة المهمة التي تُعدّ بداية مرحلة التدريب السريري.