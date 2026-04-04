بنك الملابس الخيري يخدم 2166 فرداً في صالته المتنقلة في الكرك

4 أبريل 2026
بنك الملابس الخيري يخدم 2166 فرداً في صالته المتنقلة في الكرك

وطنا اليوم – أنهت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بنك الملابس الخيري، نشاط توزيع الملابس ضمن برنامج “ديرتنا” في محافظة الكرك، لواء الأغوار الجنوبية، في منطقة غور المزرعة، وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وبحسب بيان للبنك، اليوم السبت، شملت عمليات التوزيع، التي نُفذت على مدار يومين، 391 أسرة مستفيدة، بإجمالي بلغ 2166 فردًا، فيما وصل عدد القطع المصروفة إلى 11220 قطعة، في إطار الجهود الإنسانية التي تنفذها الهيئة لدعم الأسر المحتاجة والتخفيف من الأعباء المعيشية عنها.
وأكدت الهيئة استمرارها في تنفيذ برامجها الإنسانية والتنموية داخل وخارج الأردن.
ويأتي هذا النشاط ضمن برامج بنك الملابس الخيري، وبالتعاون مع الشركاء المحليين، بهدف تعزيز التكافل الاجتماعي، والوصول إلى الأسر المستحقة في مختلف مناطق المملكة، بما يسهم بتحسين الظروف المعيشية للأسر العفيفة.


