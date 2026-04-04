اتفاقية بين “العمل” و”التنمية والتشغيل” لمنح قروض حسنة لخريجي التدريب المهني 

وطنا اليوم – وقعت، اليوم السبت، اتفاقية بين وزارة العمل وصندوق التنمية والتشغيل لتمويل ودعم المشروعات المنزلية الصغيرة بقروض حسنة لخريجي مؤسسة التدريب المهني تصل قيمة الحد الأعلى للقرض الحسن إلى 3 آلاف دينار.

ووقع الاتفاقية أمين عام الوزارة الدكتور عبد الحليم دوجان ومدير عام الصندوق منصور الوريكات.

وبين دوجان أن الاتفاقية تأتي انسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال وتمكين الشباب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال تحفيزهم على الالتحاق بمؤسسة التدريب المهني، إضافة إلى دعم الشباب وتمكينهم من الحصول على فرص عمل ودعم مشاريعهم الخاصة بهم وتمويلها من صندوق التنمية والتشغيل.

وأشار إلى أن حجم التمويل الذي خصص بموجب هذه الاتفاقية يصل إلى مليون دينار ضمن الخطة التمويلية لصندوق التنمية والتشغيل لسنة 2026 لتميكن الشباب في جميع محافظات المملكة من إقامة مشروعاتهم المنزلية الصغيرة بمختلف المجالات المهنية والحرفية والتقنية.

بدوره، أوضح الوريكات شروط ومعايير البرنامج التمويلي الذي أقرته الاتفاقية وتضمنت أن يكون المتقدم أردنيا من الفئة العمرية 18-45 سنة وحاصلا على شهادة مزاولة مهنة وفقا للتشريعات النافذة، على ان تكون قيمة القرض الحسن بين 1000 و3000 دينار لكل مشروع، ومنح المقترض فترة سماح لسداد القرض تصل إلى 3 أشهر من تاريخ توقيع اتفاقية التمويل لكل مشروع على أن تصل فترة السداد إلى 60 شهراً.

ولفت الوريكات إلى ان الصندوق يهدف إلى دعم وتحفيز الشباب وتوجيههم لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وريادة الأعمال لتدر عليهم دخلا يوفر لهم حياة كريمة لهم ولأسرهم، داعيا خريجي التدريب المهني الذين تنطبق عليهم الشروط إلى مراجعة فروع صندوق التنمية والتشغيل المنتشرة في جميع محافظات المملكة.