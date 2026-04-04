أجواء مغبرة وتحذيرات من تدني الرؤية الأفقية

وطنا اليوم – تكون الأجواء اليوم السبت، مغبرة وباردة نسبيًا في أغلب المناطق، ودافئة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المعلق في العديد من المناطق، ودعت مرضى الجهاز التنفسي بإتباع الإرشادات الصحية وتجنب الخروج إلا للضرورة، والسائقين بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر وترك مسافة أمان كافية على الطرقات.

ويوم الأحد، تكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

ويتوقع يوم الاثنين، أن تكون الأجواء غائمة جزئيًا وباردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

الثلاثاء، تكون الأجواء غائمة جزئيًا إلى غائمة أحيانًا، وباردة نسبيًا في أغلب المناطق، بينما تكون دافئة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع هطول زخات من المطر على فترات في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 18- 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16- 6 ، وفي المرتفعات الشمالية 15 – 5، وفي مرتفعات الشراة 14- 4، وفي مناطق البادية 20 – 10، وفي مناطق السهول 19- 7، وفي الأغوار الشمالية 24 – 13، وفي الأغوار الجنوبية 27- 16 ، وفي البحر الميت 25- 14، وفي خليج العقبة 26 – 15 درجة مئوية.