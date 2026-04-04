ميشيل الصايغ رئيسا لجمعية يافا للتنمية الاجتماعية وتمارا أبو دية نائبة له

وطنا اليوم – اختارت الهيئة الادارية لجمعية يافا للتنمية الاجتماعية ميشيل فايق الصايغ رئيساً وتمارا ابو دية نائبة للرئيس، خلال اجتماعها للدورة الجديدة في مقر الجمعية بخلدا.

وافتتحت الهيئة الجلسة بعد اكتمال النصاب القانوني، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة بنود اساسية، منها تقديم مواعيد الاجتماعات الدورية لتكون مبكراً، واعتماد نجاح العملية الانتخابية التي تمت بالتوافق التام.

وبحسب بيان صادر عن الجمعية تم اعتماد تشكيل الهيئة الادارية وتوزيع المهام والتي تضم كل من بسمة اديب ابو زناد امينة للسر، ومنى حسن قليوبي امينة للصندوق ورئيسة للجنة الاجتماعية والنسائية، وجبرا حنا الخوري رئيساً للجنة الثقافية، و نسرين شعبان حمادة رئيسة للجنة الرياضية، وطارق غازي الشرقاوي رئيسا للجنة الفنية والشبابية، وشعبان القصاص رئيساً للجنة التسويق والسوشال ميديا، فيما ضمت الهيئة في عضويتها كلا من محمد الافغاني رجائي الصايغ .

كما تم خلال الاجتماع تعيين عبد الفتاح احمد ابو قبع مديرا للجمعية إضافة الى الغاء لجنة العضوية ودمج اللجنة النسائية مع اللجنة الاجتماعية، واعتماد مقترح برنامج حاسوبي متكامل لإدارة شؤون الجمعية، وتقديم الدعم الفني والتدريب للأعضاء المعنيين.

وأعربت الهيئة الإدارية الجديدة عن حرصها الكامل على تطوير العمل المؤسسي وتعزيز برامج الجمعية المجتمعية والثقافية والاجتماعية، مع التركيز على توفير بيئة عمل متعاونة وفعالة لخدمة الأعضاء والمستفيدين.

وأكدت الهيئة التزامها بالارتقاء بمستوى الخدمات والبرامج التي تقدمها الجمعية، من خلال متابعة الشؤون الإدارية والمالية وتنفيذ المبادرات التي تساهم في تعزيز مشاركة المجتمع المحلي ودعم الأنشطة الشبابية والنسائية.

وتأسست جمعية يافا للتنمية الاجتماعية في عام 1990، بهدف دعم المبادرات المجتمعية والثقافية والاجتماعية، وتعزيز البرامج التي تخدم الشباب والنساء والمجتمع المحلي.

وتعمل الجمعية منذ تأسيسها على تطوير العمل المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لأعضائها والمستفيدين.