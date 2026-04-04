جامعة فيلادلفيا تحتفي بخريجي الفوج (32) برعاية رئيسها الجراح

برعاية رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح، أقامت الجامعة، مؤخرًا، حفلاً مهيبًا لتخريج كوكبة من طلبتها ضمن الفوج الثاني والثلاثين، والبالغ عددهم (626) خريجًا وخريجة.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد الدكتور الجراح أن جامعة فيلادلفيا ستبقى صرحًا علميًا شامخًا، مشيرًا إلى أن الجامعة نجحت، على مدار (36) عامًا، في رفد الوطن بكفاءات مؤهلة ومدرّبة في مختلف المجالات العلمية والعملية.

وأوضح الجراح أن الاحتفاء بهذا الفوج يأتي تتويجًا لرحلة من الإعداد الأكاديمي المكثف، جرى خلالها تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات التي تضمن انخراطهم بفاعلية في ميادين العمل، إلى جانب زملائهم من خريجي الأفواج السابقة.

ووجّه رئيس الجامعة رسالة إلى الخريجين، بارك لهم فيها ثمرة جهودهم وصبرهم، قائلًا:“ها أنتم اليوم تنتقلون من مقاعد الدراسة إلى ميادين العطاء، وعيون أساتذتكم وذويكم وجامعتكم ترمقكم بالفخر والاعتزاز، ونراهن عليكم لتكونوا سفراء لجامعتكم في مختلف المواقع والميادين، وأن تعكسوا الصورة المشرّفة لهذا الصرح الأكاديمي من خلال تفوقكم المهني وتمسككم بالقيم العلمية”

وفي ختام الحفل، أعلن الدكتور الجراح استكمال الطلبة الخريجين لمتطلبات التخرج في كليات الدراسات العليا، وبكالوريوس الآداب والعلوم التربوية، والعلوم، والأعمال، والحقوق، والصيدلة، والهندسة والتكنولوجيا، وتكنولوجيا المعلومات، والتمريض، والعلوم الطبية المساندة، والعمارة والتصميم، وذلك وفقًا لأحكام قانون الجامعات الأردنية.

وسلّم رئيس الجامعة الشهادات للخريجين، البالغ عددهم (626) طالبًا وطالبة من مختلف البرامج الأكاديمية، وسط أجواء سادها الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز العلمي.