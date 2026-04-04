الطراونة يشارك في المؤتمر الهندسي الدولي للتعليم بالذكاء الاصطناعي

4 أبريل 2026
الطراونة يشارك في المؤتمر الهندسي الدولي للتعليم بالذكاء الاصطناعي

وطنا اليوم _

في خطوة تعكس الحضور الأردني المتنامي في ميادين التحول الرقمي والابتكار، يشارك المهندس أشرف ياسين الطراونة، مستشار التحول الرقمي وخبير الذكاء الاصطناعي، في فعاليات المؤتمر الهندسي الدولي الأول للتعليم المدعوم بالذكاء الاصطناعي (IEC-AISE 2026)، والذي تنظمه جامعة حماه عن بُعد خلال الشهر الحالي، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء من مختلف دول العالم.

وتأتي هذه المشاركة بدعوة رسمية من رئيس المؤتمر، عميد الكلية التطبيقية في جامعة حماه الدكتور أحمد رياض الكردي، حيث سيقدم الطراونة محاضرة متخصصة بعنوان: “توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم” (Employing AI Tools in Education)، يستعرض خلالها أبرز الممارسات العالمية في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن العملية التعليمية، وآليات تطوير بيئات تعليمية ذكية قادرة على مواكبة متطلبات العصر الرقمي.

ومن المنتظر أن تسلط المحاضرة الضوء على نماذج تطبيقية متقدمة تسهم في رفع كفاءة التعليم، وتعزيز دور الابتكار في بناء منظومة تعليمية مرنة وتفاعلية، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات التكنولوجيا والمعرفة.

ويُعد المؤتمر منصة علمية دولية رفيعة، تهدف إلى استشراف مستقبل التعليم في ظل الثورة الرقمية، من خلال مناقشة أحدث الاتجاهات في توظيف الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات بين الباحثين والمتخصصين، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في أساليب التعليم والتعلم على مستوى العالم.

وتأتي مشاركته في هذا الحدث العلمي ضمن مسيرته المستمرة في دعم المبادرات المعرفية وتعزيز ثقافة التحول الرقمي، حيث يُعرف بإسهاماته الفكرية والتطبيقية في تطوير السياسات الرقمية وتمكين المؤسسات التعليمية من تبني حلول ذكية مبتكرة.

وفي سياق متصل، تتزامن هذه المشاركة مع قرب إطلاق الإصدار النوعي الجديد من كتابه المرتقب حول الذكاء الاصطناعي للقيادات، والذي يُتوقع أن يشكل إضافة معرفية متميزة تسهم في تمكين القيادات من فهم أعمق لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وآليات توظيفه في صناعة القرار وبناء استراتيجيات المستقبل.


