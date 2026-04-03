إصابة 12 شخصا جراء سقوط شظايا بمنطقة في أبوظبي

وطنا اليوم:أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي، الجمعة، إصابة 12 شخصًا في منطقة عجبان، من جراء سقوط شظايا ناجمة عن عملية اعتراض لصواريخ ومسيّرات إيرانية.

وقال المكتب، عبر صفحته على منصة “إكس”، إنه في إطار المتابعة المستمرة للحادث الذي أُعلن عنه سابقًا، والناجم عن سقوط شظايا في منطقة عجبان إثر اعتراض ناجح من قبل الدفاعات الجوية، تؤكد الجهات المختصة أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص من الجنسية النيبالية و5 من الجنسية الهندية بإصابات تراوحت بين البسيطة والمتوسطة، إضافة إلى إصابة شخص من الجنسية النيبالية بجروح بليغة.

وتهيب الجهات المختصة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.