بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

غربة في وضح النهار…!

3 أبريل 2026
غربة في وضح النهار…!

بقلم المحامي حسين أحمد الضمور
في وضح النهار… شعرتُ بالغُربة.
نعم، غربة لا علاقة لها بالمكان، بل بالعجز عن الفهم.
حين وجدتُ نفسي لا أُجيد اللغة التي يتحدثون بها،
لا أعلم: أيمدحون أم يذمّون؟
أسمع أصواتهم، لكنني أعجز عن ترجمة معانيها،
فتقف الكلمات على مسامعي كأنها طلاسم مبهمة.
عندها فقط… أدركتُ معنى القول:
“من تعلّم لغة قومٍ أمِن مكرهم.”
توقفتُ مع نفسي، أُراجع ما تعلمتُ…
فوجدتُ أن ما درسته في الإعدادية لا يكفي،
وما اكتسبته في عملي لا يُسعفني،
وأنني أمام حقيقة لا تقبل المجاملة:
المقصّر… أولى بالخسارة.
نحن مقصّرون،
في حق ديننا… حين لا نفهم خطاب غيرنا ولا نُحسن إيصال خطابنا،
في حق وطننا… حين نترك غيرنا يقرأ المشهد ونحن على الهامش،
وفي حق أنفسنا… حين نرضى بالحد الأدنى من المعرفة.
كيف نأمن مكر عدوٍّ،
وهو يبعث رسائله كل يوم بلغاتٍ لا نفهمها؟
كيف نطمئن،
ونحن نعتمد على مترجمٍ قد يُخطئ… أو يُؤوِّل… أو حتى يُخون؟
إن المعركة اليوم ليست فقط بالسلاح،
بل بالعقل، واللغة، والمعرفة.
فمن جهل لغة غيره…
ظلّ أسير تفسير غيره.
علموا أبناءكم لغة عدوكم حتى يعيشوا بأمان


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:01

قانون التربية.. وأي فرصة ذهبية أضاعوا !!

22:54

الطريق للمنصب عن طريق جبهة العمل ،،،

22:41

رفقاً بشركاتنا الوطنية .. “الفوسفات” عندما ترمى الشجرة المثمرة..

22:17

للثقافة نكتب…

21:03

أبواقٌ بلا جذور: صراخ الخارج وارتجاف الداخل أمام صلابة الأردن

20:53

الحنيطي يعد بإغلاق ملف ديون الفيصلي

20:25

الرئيس السوري يستقبل زيلينسكي في قصر الشعب

20:20

الصوامع : خصومات 40% على التخزين لتحفيز استيراد الحبوب والمواد التموينية

20:14

برنامج أردننا جنة.. مسارات جديدة وشمول لأبناء قطاع غزة مع سعي للوصول لنحو 220 ألف مستفيد

20:06

العيسوي: أبواب الديوان الملكي ستبقى مفتوحة أمام الأردنيين تنفيذاً للتوجيهات الملكية

20:03

فصائل غزة تتوقع هجمات كثيفة بعد طلبها تعديل خطة نزع السلاح

19:48

منصة رقمية لربط وزارة الاستثمار بالمناطق التنموية

وفيات
وفيات الأحد 5-4-2026وفيات الجمعة 3 – 4 – 2026جامعة البترا تنعى والدة نائب رئيس مجلس الأمناء معالي الأستاذ الدكتور رضا شبلي الخوالدةوفيات الخميس 2-4-2026وفيات الاربعاء 1-4-2026