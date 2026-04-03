تشوه نادر في اسعار النفط يقرع جرس الانذار

عامر الشوبكي / باحث اقتصادي متخصص في شؤون الطاقة

في تطور غير اعتيادي يعكس عمق الاضطراب في أسواق الطاقة، سجّل اليوم خام غرب تكساس الأمريكي (WTI) 111 دولاراً للبرميل وهو مستوى أعلى من خام برنت الذي سجل 108 دولاراً للبرميل ، في إشارة تتجاوز كونها مفارقة سعرية عابرة، لتكشف عن تحوّل هيكلي خطير في توازن السوق العالمي.

تقليديًا، يُسعّر خام برنت أعلى من WTI لكونه المرجعية العالمية المرتبطة بالتجارة البحرية، بينما يرتبط الخام الأمريكي بعوامل داخلية ولوجستية. لكن ما نشهده اليوم هو انقلاب في هذه المعادلة، حيث ارتفعت قيمة البراميل القريبة زمنيًا في السوق الأمريكية بشكل حاد، نتيجة ضغط غير مسبوق على الإمدادات الفورية.

هذا التحول يعكس دخول السوق مرحلة التشوه و“الندرة اللحظية”، حيث لم يعد الخطر في نقص الإنتاج الكلي، ليتوسع الى القدرة على تأمين البراميل المطلوبة فورًا. ومع تعطل مضيق هرمز، وارتفاع الطلب العالمي على الإمدادات السريعة، بدأت الولايات المتحدة تلعب دور “المزوّد الطارئ” للأسواق، ما أدى إلى سحب مكثف من المخزونات القريبة ورفع أسعار العقود الفورية.

الأخطر في هذا المشهد أن هذا النمط من التسعير غالبًا ما يسبق أزمات أعمق في سلاسل التوريد، خاصة في المشتقات النفطية مثل الديزل، التي تشكل العمود الفقري للنقل والصناعة والزراعة. ومع ارتفاع تكاليف الطاقة، تبدأ موجة تضخمية جديدة بالانتقال تدريجيًا إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.

تفوق WTI على برنت اليوم هو جرس إنذار مبكر بأن السوق العالمي فقد توازنه التقليدي، وأننا أمام مرحلة قد تعيد رسم خريطة تدفقات الطاقة عالميًا، وتفرض واقعًا جديدًا تتقدم فيه اعتبارات السرعة والتوافر على حساب الكفاءة والتكلفة.

إذا استمرت هذه الظروف، فإن الأسواق قد تواجه اختبارًا حقيقيًا لقدرتها على الحفاظ على استقرار الإمدادات، مع مخاطر ارتفاع اسعار اضافي في ظل بيئة جيوسياسية معقدة وغير قابلة للتنبؤ.