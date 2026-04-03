سقوط طائرة مسيرة على منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن

3 أبريل 2026
وطنا اليوم:سقطت طائرة مسيرة، فجر الجمعة، داخل منفذ طريبيل الحدودي بين العراق والأردن.
وقال احد مسؤولي المنفذ الحدودي، إن طائرة مسيرة مفخخة، استهدفت منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن، اقصى غربي العراق، مؤكدًا أن الطائرة سقطت على مبنى للموظفين وسببت حريقًا بداخله داخل المنفذ الحدودي، دون أن أي خسائر بشرية.
ويُعد منفذ طريبيل الحدودي، معبر بري بين العراق والأردن، يقع اقصى غربي محافظة الأنبار، ويُعتبر من أهم المنافذ التجارية بين البلدين.


24 ساعة
23:01

قانون التربية.. وأي فرصة ذهبية أضاعوا !!

22:54

الطريق للمنصب عن طريق جبهة العمل ،،،

22:41

رفقاً بشركاتنا الوطنية .. “الفوسفات” عندما ترمى الشجرة المثمرة..

22:17

للثقافة نكتب…

21:03

أبواقٌ بلا جذور: صراخ الخارج وارتجاف الداخل أمام صلابة الأردن

20:53

الحنيطي يعد بإغلاق ملف ديون الفيصلي

20:25

الرئيس السوري يستقبل زيلينسكي في قصر الشعب

20:20

الصوامع : خصومات 40% على التخزين لتحفيز استيراد الحبوب والمواد التموينية

20:14

برنامج أردننا جنة.. مسارات جديدة وشمول لأبناء قطاع غزة مع سعي للوصول لنحو 220 ألف مستفيد

20:06

العيسوي: أبواب الديوان الملكي ستبقى مفتوحة أمام الأردنيين تنفيذاً للتوجيهات الملكية

20:03

فصائل غزة تتوقع هجمات كثيفة بعد طلبها تعديل خطة نزع السلاح

19:48

منصة رقمية لربط وزارة الاستثمار بالمناطق التنموية

وفيات
وفيات الأحد 5-4-2026وفيات الجمعة 3 – 4 – 2026جامعة البترا تنعى والدة نائب رئيس مجلس الأمناء معالي الأستاذ الدكتور رضا شبلي الخوالدةوفيات الخميس 2-4-2026وفيات الاربعاء 1-4-2026