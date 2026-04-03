سقوط طائرة مسيرة على منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن

وطنا اليوم:سقطت طائرة مسيرة، فجر الجمعة، داخل منفذ طريبيل الحدودي بين العراق والأردن.

وقال احد مسؤولي المنفذ الحدودي، إن طائرة مسيرة مفخخة، استهدفت منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن، اقصى غربي العراق، مؤكدًا أن الطائرة سقطت على مبنى للموظفين وسببت حريقًا بداخله داخل المنفذ الحدودي، دون أن أي خسائر بشرية.

ويُعد منفذ طريبيل الحدودي، معبر بري بين العراق والأردن، يقع اقصى غربي محافظة الأنبار، ويُعتبر من أهم المنافذ التجارية بين البلدين.