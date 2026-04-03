أضرار في تل أبيب من جراء هجوم صاروخي إيراني

3 أبريل 2026
وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع أضرار مادية في مواقع عدة في منطقة تل أبيب، إضافة إلى إصابة شخص واحد على الأقل، إثر هجوم صاروخي إيراني استهدف وسط إسرائيل.
وذكرت التقارير أن 4 مواقع تعرضت لأضرار جسيمة، فيما أعلن الإسعاف تلقي بلاغات أولية عن سقوط شظايا في مناطق عدة.
وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى تضرر مبنى في مدينة رمات غان شرقي تل أبيب، إضافة إلى تضرر عدد من المركبات في بيتح تكفا من جراء سقوط شظايا.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بوقوع أضرار في محطة قطار في تل أبيب، في حين ذكرت صحيفة “هآرتس” أن شظايا سقطت في 9 مواقع بمنطقة تل أبيب الكبرى، مشيرة إلى أن ذلك نجم عن صاروخ عنقودي أُطلق من إيران.
وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، فجر الجمعة، تفعيل إنذارات مبكرة، إثر رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مناطق وسط إسرائيل، إضافة إلى مستوطنات في الضفة الغربية.
وأفادت الجبهة الداخلية برصد إطلاق صواريخ نحو مناطق عدة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أحد الصواريخ التي أُطلقت في الدفعة الأخيرة من إيران كان صاروخا عنقوديا.
وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مواقع داخل إسرائيل، مشيرا إلى تدمير “مراكز استقرار القوات والشركات الصناعية العسكرية” في تل أبيب وإيلات.
وأضاف أنه استهدف بـ”الموجة 91″، منطقة ديمونا ومناطق في جنوب الأراضي الإسرائيلية.
كما أعلن الحرس الثوري استهداف حاملة الطائرات “أبراهام لينكولن” بأربعة صواريخ كروز شمالي المحيط الهندي.


