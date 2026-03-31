نتنياهو: نخلق تحالفات جديدة مع دول عربية تتحدث عن القتال إلى جانبنا

وطنا اليوم:أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده تعمل على تشكيل تحالفات إقليمية جديدة مع دول عربية أبدت استعدادها الصريح للقتال إلى جانب إسرائيل.

وكشف نتنياهو خلال جلسة مغلقة للحكومة الإسرائيلية اليوم عن محادثات سرية أجراها مع قادة عرب على مدار السنوات الماضية، حذرهم فيها من المشروع التوسعي الإيراني.

وأكد أنه أبلغهم صراحة بأن إيران “ستحتل أراضيكم وتسقط ممالككم” حين تمتلك القدرة على ذلك، غير أن تلك التحذيرات لم تلق آذانا صاغية آنذاك، ولفت إلى أن هؤلاء القادة باتوا اليوم يدركون صحة ما أنذرهم به.

وأشار إلى أن إسرائيل تعمل على بناء تحالفات إقليمية جديدة مع دول عربية أبدت استعدادا للقتال إلى جانبها، في مؤشر على تحولات جيوسياسية عميقة تشهدها المنطقة.

وفيما يتعلق برؤيته الاستراتيجية لمرحلة ما بعد الحرب، أعرب نتنياهو عن أمله في أن تنجح الولايات المتحدة في فتح مضيق هرمز بالقوة العسكرية، في ظل التوترات المتصاعدة مع طهران.

وشدد على ضرورة إجراء “تغيير جذري” في المنطقة بعد انتهاء الحرب، بما يحول دون سيطرة إيران على هذا الممر المائي الحيوي.

وعلى الصعيد العسكري، أشار نتنياهو إلى أن استهداف منشآت الطاقة الإيرانية من شأنه أن يلحق ضربة بالغة باستقرار النظام في طهران ويزعزع بنيته الداخلية.