نتنياهو: نخلق تحالفات جديدة مع دول عربية تتحدث عن القتال إلى جانبنا

ساعتين ago
وطنا اليوم:أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده تعمل على تشكيل تحالفات إقليمية جديدة مع دول عربية أبدت استعدادها الصريح للقتال إلى جانب إسرائيل.
وكشف نتنياهو خلال جلسة مغلقة للحكومة الإسرائيلية اليوم عن محادثات سرية أجراها مع قادة عرب على مدار السنوات الماضية، حذرهم فيها من المشروع التوسعي الإيراني.
وأكد أنه أبلغهم صراحة بأن إيران “ستحتل أراضيكم وتسقط ممالككم” حين تمتلك القدرة على ذلك، غير أن تلك التحذيرات لم تلق آذانا صاغية آنذاك، ولفت إلى أن هؤلاء القادة باتوا اليوم يدركون صحة ما أنذرهم به.
وأشار إلى أن إسرائيل تعمل على بناء تحالفات إقليمية جديدة مع دول عربية أبدت استعدادا للقتال إلى جانبها، في مؤشر على تحولات جيوسياسية عميقة تشهدها المنطقة.
وفيما يتعلق برؤيته الاستراتيجية لمرحلة ما بعد الحرب، أعرب نتنياهو عن أمله في أن تنجح الولايات المتحدة في فتح مضيق هرمز بالقوة العسكرية، في ظل التوترات المتصاعدة مع طهران.
وشدد على ضرورة إجراء “تغيير جذري” في المنطقة بعد انتهاء الحرب، بما يحول دون سيطرة إيران على هذا الممر المائي الحيوي.
وعلى الصعيد العسكري، أشار نتنياهو إلى أن استهداف منشآت الطاقة الإيرانية من شأنه أن يلحق ضربة بالغة باستقرار النظام في طهران ويزعزع بنيته الداخلية.


24 ساعة
18:48

بيان صادر عن العين جمال الصرايرة رئيس لجنة الأخوة الأردنية السعودية في مجلس الأعيان

18:20

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى آل داود

18:02

مجلس الوزراء يمنح حزمة من الحوافز المرتبطة ببدلات الإيجار للمستأجرين بناء على تنسيب منطقة العقبة الخاصة

16:55

الأسواق الحرة الأردنية تعقد هيئتها العامة وتوزع أرباح بنسبة (٤٥%)

16:54

المصفاة وجامعة الحسين التقنية توقعان مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون في مجالات التعليم التقني والتدريب والبحث والابتكار

16:53

محافظ العقبة يفتتح متحف الاطفال المتنقل

16:51

افتتاح مستودعات إقليم الوسط الطبية برعاية الأميرة غيداء

16:22

الاطناب في أسلوب ابن حزم الأندلسي في طوق الحمامة: دراسة تحليلية أسلوبية

16:18

عمان الأهلية تستضيف مدير برنامج التعليم العام والتعليم العالي للإتحاد الأوروبي لدى الاردن

16:15

الاحتلال يواصل إغلاق الأقصى واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

16:10

(173) مليون دينار صافي الأرباح الموحدة لـ “البوتاس العربية” في عام 2025 وإيراداتها تنمو 11%

16:07

كوكوريا يعترف: لا يمكنك قول لا لبرشلونة

وفيات
وفيات الثلاثاء 31-3-2026وفيات الاثنين 30-3-2026وفيات الاحد 29-3-2026وفيات الجمعة 27 – 3 – 2026الذكرى السنوية الثانية لرحيل الحاجة ام رائد النسور