جامعة البترا تبحث التعاون الأكاديمي مع السفيرة اليونانية

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، السفيرة اليونانية في عمّان، إيرين ريغا، لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، وتطوير الشراكة في مجالات طب الأسنان.

وأكد عبد الرحيم حرص الجامعة على فتح آفاق التعاون مع الجامعات اليونانية المرموقة، مضيفًا أن اللقاء ركّز على تبادل الخبرات الأكاديمية، وبحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم تشمل التبادل الطلابي والتدريب السريري المشترك، بما يخدم تطلعات الجانبين.

وحضر اللقاء عميد كلية طب الأسنان، الأستاذ الدكتور فراس السليحات، وأعضاء هيئة التدريس في الكلية من خريجي جامعة أثينا الوطنية. واطّلع الوفد الضيف على عرض مرئي يوثق مسيرة جامعة البترا وتطور بنيتها التحتية والتقنية في مختلف التخصصات.

كما التقت ريغا معالي الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس، ومدير شركة البترا للتعليم، المهندس خالد اعريم. وفي ختام الزيارة، قدّم رئيس الجامعة درعًا تكريميًا للسفيرة تقديرًا لجهودها في دعم التواصل الثقافي والعلمي.

وأعربت السفيرة اليونانية عن إعجابها بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الجامعة، ولا سيما استخدام التكنولوجيا الحديثة في مرافق كلية طب الأسنان، مؤكدةً أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لتحقيق أهداف التعاون بين المؤسسات الأكاديمية في البلدين.