بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لجمعية عملية الابتسامة في الأردن

وطنا اليوم:انطلاقاً من التزامه بالمسؤولية المجتمعية، قدّم بنك ABC في الأردن دعمه لجمعية عملية الابتسامة في الأردن، وهي منظمة طبية إنسانية غير ربحية تُعنى بتوفير الجراحة الترميمية المجانية للأطفال الذين يعانون من تشوهات خلقية مثل شق الشفة وشق سقف الحلق، بالإضافة إلى علاج الحروق والندبات.

ويأتي هذا الدعم في إطار حرص البنك على المساهمة في تحسين جودة الحياة للأطفال المحتاجين للرعاية الطبية المتخصصة، من خلال تمكين الجمعية من تقديم أفضل الخدمات الصحية والجراحية على يد نخبة من الأطباء المتطوعين من مختلف التخصصات الطبية. ويؤكد البنك من خلال هذه المبادرة على دوره الفاعل في دعم القطاع الصحي والمجتمعي، وتعزيز قيم الإنسانية والتكافل في المجتمع الأردني.

وحول هذا الشأن، فقد صرّح سعادة السيد جورج فرح صوفيا / المدير العام لبنك ABC في الأردن: “نحن فخورون بشراكتنا مع جمعية عملية الابتسامة، التي تقوم بعمل إنساني نبيل يلامس حياة الأطفال وعائلاتهم بشكل مباشر. دعمنا لهذه المبادرة يأتي من إيماننا بأهمية توفير الرعاية الصحية المتخصصة لمن هم بأمسّ الحاجة إليها، ونسعى دائماً لأن نكون جزءاً من الجهود التي تصنع فرقاً حقيقياً في حياة الناس.”

إن جمعية عملية الابتسامة الأردن قد تأسست عام 2004 كجمعية إنسانية غير ربحية، ومنذ ذلك الوقت قامت الجمعية بتنفيذ العديد من الحملات الطبية والعمليات الجراحية المجانية للأطفال الذين يعانون من حالات شق الشفة وشق سقف الحلق والحروق من جميع أرجاء الأردن بالإضافة إلى أطفال من الدول المجاورة.

ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين وتطبيق “إلى” في الأردن