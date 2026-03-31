كاتس: سندمر جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود بلبنان

وطنا اليوم:قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنهم سيقيمون منطقة عازلة في جنوب لبنان مشيرا إلى أن إبقاء السيطرة على المنطقة بأكملها حتى نهر الليطاني، ومهددا بأن 600 ألف من سكان جنوب لبنان لن يتمكنوا من العودة حتى ضمان سلامة سكان شمال إسرائيل.

وأضاف كاتس في ختام جلسة أمنية، اليوم الثلاثاء، إنهم سيدمرون جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود في لبنان، مشيرا إلى أنه في ختام “العملية العسكرية” سيتموضع جيش الاحتلال داخل جنوب لبنان بمنطقة أمنية حتى نهر الليطاني.

وزعم أنهم سيغيرون الواقع في لبنان عبر وجود أمني للجيش الإسرائيلي بالمواقع المطلوبة مع ردع كامل كما في سوريا وغزة.

غارات على جنوب لبنان

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة القنطرة، في حين استهدفت غارة أخرى سيارة في منطقة القاسمية، وأسفرت عن مقتل اثنين وإصابة 3 أشخاص بجروح.

وأفادت الوكالة غارات على المنصوري والقليلة بلدة الحنية، كما وقع قصف مدفعي على تولين و قبريخا ومجدل سلم، في حين حلقت مسيرات فوق بيروت وضواحيها على ارتفاع منخفض.

من جهة أخرى، أنذر الجيش الإسرائيلي اللبنانيين المقيمين جنوب نهر الزهراني بالإخلاء الفوري، تمهيدا لقصف المنطقة.

وادعى متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي أن نشاطات حزب الله تُجبر جيش إسرائيل على العمل ضده بقوة في تلك المنطقة، متوعدا بالتصعيد، وأضاف أن الغارات مستمرة.

ودعا أدرعي الأهالي إلى إخلاء منازلهم فورا والتوجه إلى شمال نهر الزهراني.

ويبلغ طول نهر الزهراني نحو 25 كيلو مترا، ويمر عبر بلدات وقرى في قضائي النبطية وصيدا بمحافظة الجنوب، ويصب في البحر الأبيض المتوسط عند منطقة الزهراني جنوبي مدينة صيدا.

وتوعد أدرعي بأن كل من يكون بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر.

وأمس الاثنين، أصدر الجيش الإسرائيلي ‌تحذيرات بالإخلاء إلى سكان 6 قرى في البقاع بلبنان، ⁠داعيا المدنيين إلى المغادرة قبيل عمليات عسكرية محتملة، في أول إنذار من هذا النوع ‌يوجه ⁠إلى تلك المناطق. وقال الجيش إن هذا التحذير جاء ⁠على خلفية ما وصفه بنشاط مسلحين ⁠في المنطقة.