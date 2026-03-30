مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشائر القاضي والزعبي والفريحات

3 ساعات ago
وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشائر القاضي والزعبي والفريحات.

*ففي منطقة حوشا بمحافظة المفرق*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم طلال سعود القاضي، شقيق الوزير الأسبق نايف القاضي وعم رئيس مجلس النواب مازن القاضي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعشيرة القاضي وعموم عشائر قبيلة بني خالد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

*وفي لواء الرمثا بمحافظة إربد*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم العميد المتقاعد الدكتور يوسف سمارة الزعبي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وآل سمارة وعموم عشائر الزعبي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

*وفي منطقة كفرنجة في محافظة عجلون*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الطبيب محمد عبدالرحمن الفريحات، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الفريحات، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدّم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.


