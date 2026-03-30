بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الأشغال تباشر أعمال صيانة لمدخل مدينة العقبة

3 ساعات ago
وطنا اليوم:باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان بتنفيذ أعمال مشروع صيانة الطريق الرئيس المؤدي إلى مدخل مدينة العقبة، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الصيانة الدورية الذي تنفذه الوزارة سنوياً بهدف تحسين كفاءة شبكة الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية.
ويشمل المشروع تنفيذ أعمال صيانة شاملة للطريق على مساحة تُقدّر بقرابة 11 ألف متر مربع، وبطول يصل إلى 1000 متر طولي، في إطار خطة مرحلية يتم تنفيذها بشكل سنوي وفق مخصصات مرصودة مسبقا.
وتُشرف على تنفيذ المشروع مديرية أشغال محافظة العقبة، فيما تبلغ التكلفة الإجمالية قرابة 90 ألف دينار، بتمويل من مجلس محافظة العقبة فيما تبلغ مدة العمل 45 يوماً.
ويهدف المشروع إلى تعزيز جودة الطريق الرئيس المؤدي إلى المدينة، بما يسهم في تسهيل حركة المرور، خاصة في ظل الأهمية الاقتصادية والسياحية التي تتمتع بها العقبة، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمستخدمي الطريق.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
