حماية المستهلك: تثمن قرار دولة رئيس الوزراء بوضع سقوف سعرية

وطنا اليوم:ثمن رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات قرار دولة رئيس الوزراء بوضع سقوف سعرية للسلع الاساسية بعد الارتفاع غير المبرر الذي طرأ على بعض هذه السلع والتي لا يمكن الاستغناء عنها على موائد الاردنيين مثل الدجاج واللحوم الحمراء والزيوت النباتية وغيرها من السلع مبينا أن القرار سيحد من عمليات التغول التي قد يمارسها البعض مستغلا حاجة المواطنين لهذه المواد وسيضبط الاسواق وسيوفر كافة المواد الاساسية باسعار عادلة لجميع أطراف العملية التبادلية.

واكد الدكتور عبيدات أن الظروف الاستثنائية التي نعيشها تحتم علينا أن نكون على قدر المسئولية وأن نتعامل بحكمة فيما يتعلق بعمليات الشراء والاستهلاك والتخزين للمواد الغذائية والاساسية وحتى الكمالية والمحروقات واجهزة الطاقة كونها متوفرة بكميات تكفي حاجة المملكة لعدة شهور وبالتالي لا يوجد أي مبرر الى التهافت على شرا ئها وتخزينها.وحتى السلع الغير متوفرة يجب ان نتعامل معها على انها غير موجودة اصلا .

مؤكدا أن توفر السلع بكميات كافية لا يعني شرائها بكميات زائدة عن الحاجة وتخزينها، بل يجب أن يكون الشراء والاستهلاك عقلاني بعيدا عن الاسراف والتبذير والابتعاد عن شراء السلع التي ارتفعت اسعارها بشكل غير مبرر والبحث عن بديل سلعي لها وان لم يتوفر هذا البديل مقاطعتها وتركها على الارفف. مع ضرورة الانتباه عند عملية الشراء بقراءة بطاقة البيان المثبت عليها تاريخ الانتاج والصلاحية تخوفا من أن تكون بعض السلع منتهية الصلاحية أو قاربة على الانتهاء.

كما جدد الدكتور عبيدات دعوة المواطنين الى ضرورة الابلاغ الجهات الرسمية ذات العلاقة عن أي ممارسات احتكارية أو استغلالية قد يمارسها البعض بمنع بيع السلع أو رفع اسعارها .

وأضاف الدكتور عبيدات أن السلع الاساسية والتموينية متوفرة بكافة اسواق المؤسستين العسكرية والمدنية والمنتشرة بكافة محافظات والوية واقضية المملكة وبأسعار\ عادلة وبنوعيات جيدة وأن التسوق منهما سيوفر مبالغا مالية على المواطنين هم في امس الحاجة اليها في ظل الظروف الاقتصادية والاستثنائية الصعبة التي نعيشها.