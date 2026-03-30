أمانة عمان تدعو للاستفادة من حوافز تسديد الضرائب قبل نهاية آذار

32 دقيقة ago
وطنا اليوم:حثت أمانة عمان الكبرى الاثنين، المواطنين للاستفادة من الحزمة المتكاملة من التسهيلات والحوافز الضريبية للمواطنين والمستثمرين التي كانت قد اعلنت عنها سابقا، تشمل إعفاءات وخصومات كبيرة على الرسوم والضرائب المترتبة، وذلك بشرط التسديد إلكترونياً قبل انتهاء المهلة المحددة في 31 آذار 2026.
وتتضمن الحزمة أبرز التسهيلات التالية:

إعفاء كامل بنسبة 100% من غرامات المسقفات عن السنوات السابقة.

خصم 20% على المسقفات لعام 2025 والسنوات السابقة.

خصم 25% على التحققات.

خصم 25% على أثمان الفضلات.

إعفاء 25% لمستأجري العقارات التابعة لأمانة عمّان عن سنة 2025 والسنوات السابقة.

ودعت الأمانة جميع المواطنين للاستفادة من هذه الحوافز والتسهيلات قبل نهاية المهلة المحددة، وللاستفسار يمكن الاتصال على الرقم 102.


وفيات
وفيات الاحد 29-3-2026وفيات الجمعة 27 – 3 – 2026الذكرى السنوية الثانية لرحيل الحاجة ام رائد النسوروفيات الخميس 26-3-2026الشاب محمد أحمد النوايسة في ذمة الله