فن وأخلاق الموقف

بقلم د.اسيل شوارب

​في عالم متقلب ومتسارع الأحداث؛ نجد أنفسنا يومياً أمام سيل من القضايا التي تتطلب منا تحديد موقف. فهل الموقف الحقيقي مجرد كلمة نقولها أو انحيازاً عاطفياً عابراً؟ الحقيقة إنه مزيج ذكي وواعي بين حريتنا الشخصية ومسؤوليتنا تجاه الواقع. فكيف نصيغ مواقفنا بحكمة دون أن نقع في فخ التشدد أو فوضى الآراء؟

​تخبرنا الفلسفة الوجودية، أن الإنسان لا يولد بكتالوج جاهز، بل هو مشروع يصنعه بنفسه عبر قراراته. فحين يتخذ موقفاً، فأنت لا تعبر عن رأيك فحسب، بل تعبر عن ذاتك. والحياد هنا أن الفكرة لم تكتمل لتشكل موقف بعد.

​لذلك الموقف ليس مجرد عناد على مبدأ نظري. وهنا تبرز أصالته لأن يكون أداة لحل المشكلات وليس مجرد شعار. الموقف الذكي هو الذي يُختبر بنتائجه على أرض الواقع، تماماً كما هو مبدأ الاجتهاد في التراث وفي الأحكام.

أن السياق هو الأفق الذي يعطي للموقف معناه. وبدونه، تتحول المبادئ العظيمة إلى نصوص جامدة قد تضر أكثر مما تنفع.

​فالموقف الواعي يتطلب منا دائماً طرح سؤال يتعلق بالظروف والوضع الراهن. لأن تجاهل السياق يؤدي للتعصب، أما فهمه فيفتح باب الحوار ويجعل مواقفنا أكثر إنسانية وواقعية.

أما جانب الحكمة الذي يتطلب أن يكون موقفنا أخلاقي عندما يحقق أكبر قدر من الخير للإنسان في ظرف معين.

باختصار ​فلسفة الموقف هي دعوة لنخرج من قوقعة الأفكار الجاهزة والمكررة.

لأننا لا نحتاج مزيدا من الآراء الصاخبة، بل نحتاج إلى مواقف تتسم بالحكمة والرحمة، مواقف تناسب الحياة في تعقدها وتجددها.

